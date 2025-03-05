全國兩會｜夏寶龍會見李家超　籲加速實現由治及興

▲ 夏寶龍今日下午，在北京會見行政長官李家超。(港澳辦圖片)

中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍今日下午，在北京會見列席十四屆全國人大三次會議開幕會的行政長官李家超。

夏寶龍說，

相信特區政府和社會各界一定會把握機會、銳意改革、奮發進取，充分發揮「一國兩制」制度優勢，鞏固提升國際金融、航運、貿易中心地位，打造國際高端人才集聚高地，加速實現由治及興，在以中國式現代化全面推進強國建設、民族偉業進程中展現更大作為復興。

夏寶龍：李家超團結帶領社會各界拼經濟謀發展 取得積極成效

夏寶龍指，李家超帶領特區管治團隊堅決貫徹落實國家主席習近平關於港澳工作的重要講話精神和中央決策部署，主動識變應變求變，堅定維護高水平安全、全力推動高質量發展，團結帶領社會各界拼經濟、謀發展、搞建設，取得積極成效。他表示，中央始終堅持全面且準確貫徹「一國兩制」方針，全力支持港澳融入國家發展大局。

李家超：去年《施政報告》推出超過600項措施 深化各項改革

李家超表示，本屆特區政府自上任以來，積極鞏固和落實「十四五」規劃下的「八大中心」定位，大力招商引才，拓展經貿網絡；推進多項改革措施，其中去年發表的《施政報告》特別以「齊改革同發展 惠民生建未來」作為主題，推出超過600項涉及不同範疇的政策措施，深化各項改革，在守正創新同時發掘新經濟增長點，鞏固提升國際金融、航運和貿易中心地位，打造國際高端人才集聚高地，加快發展國際創新科技中心建設，以及推進北部都會區和河套深港科技創新合作區發展。

中央港澳辦、國務院港澳辦副主任王靈桂，以及行政長官辦公室主任葉文娟參與會見。

夏寶龍昨稱岑浩輝就任以來 勇於擔當作為

夏寶龍昨上午，在北京會見澳門行政長官岑浩輝，稱岑浩輝就任以來，帶領管治團隊堅決貫徹落實習近平重要講話精神和中央決策部署，勇於擔當作為，做了許多有益的開創性的工作，展現出良好精神風貌。

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