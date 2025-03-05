明愛醫療事故｜「按需要進食」醫矚有否致歧義?　院方：沿用多年非字眼問題

▲ 明愛醫院發生醫療事故。(陳靜儀攝)

明愛醫院周一醫療事故當中，醫生的醫矚寫下「可按適合自己的飲食進食（Diet As Tolerated）」，令護士誤會病人可食正常餐。院方表示字眼沿用多年，需調查的是醫護如何理解。業界亦認為護士一直照顧病人，應較醫生更清楚病人吞嚥情況。

九龍西醫院聯網總監羅振邦表示，DAT是用了40年至50年的字眼，不是指令有很大問題，需要調查的是同事如何理解指令。明愛行政總監關慧敏指，有與護士溝通並解釋院方看法，「當刻同事有否其他考量、病房有否其他事發生」，會進一步調查。

據了解，病房護士負責指示哪張病床服用餐點種類，再由護士或護士學生向病人餵食，亦由於用餐屬基本程序，大多不會重複多次進行檢查。前香港專職醫療人員及護士協會幹事劉凱文亦表示，醫生寫下DAT屬正常情況，

劉凱文指，將病人的餐類升級，亦即由流質轉向固體食物風險較大。由於病人已經接受靜脈注射，因此即使不進食「一餐半餐」，亦不會引致大問題。如遇不確定情況，可以要求言語治療師先為病人進行吞嚥測試。

老人科專科醫生余達明就表示，他一般會寫清楚病人餵飼的方法，但外科及其他專科則未必有這個做法，而以「DAT」寫法源自美國，亦是一直通用寫法。他亦認為，長者吞嚥的情況變化可以較大，因此即使醫護不知道病人進食狀況，亦非稀奇。

香港吞嚥研究所所長陳文琪表示，事件尚待調查，難以評論「DAT」是否合理用法。不過她指，國際吞嚥障礙飲食標準化創辦組織成立後，歐美等國家已逐步放棄原有做法，跟隨IDDSI新標準，由於公院數目較多，需要一定時間實行。



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