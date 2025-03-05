全國兩會｜鄭雁雄：港區人大要當好建設香港運動員、局中人　擔當起推動由治及興主體責任

▲ 鄭雁雄指，港區全國人大代表要當好建設香港、發展香港的運動員、局中人、實幹家、引領者。(中聯辦圖片)

中聯辦主任鄭雁雄今日指，港區全國人大代表要當好建設香港、發展香港的運動員、局中人、實幹家、引領者，以「犯其至難而圖其至遠」的意志，擔當起推動香港由治及興的歷史使命、主體責任。

▲ 十四屆全國人大三次會議香港代表團今日下午舉行全體會議。(中聯辦圖片)

十四屆全國人大三次會議香港代表團今日（5日）下午舉行全體會議，審議政府工作報告。 鄭雁雄強調，過去幾年，香港辦好了一件件大事要事，並得到國際社會的廣泛認可，這是「一國兩制」顯著優勢和強大生命力的有力證明，是特區管治團隊擔當作為、善作善成的現實寫照，也是社會各界人士眾志成城、同舟共濟的生動體現。他說，今年是「十四五」規劃結束之年，是香港加速由治及興進程的關鍵一年。

鄭雁雄指出，香港實現高品質發展、增強「興」的動能，需掌握五個關健詞，一是「制度優勢」，要用好制度內涵，發揮制度紅利，激發新時代「一國兩制」的無窮魅力；二是「改革創新」，香港歷來是在識變、應變、求變中走過來的，在變局中打開新局、在變數中實現著數，就是典型的香港經驗，在危機中抓住機遇、在挑戰中絕處逢生，就是典型的獅子山精神。

鄭雁雄：香港具有獨特優勢與有利條件 要在協同國家建構現代化產業體系中轉型升級

鄭雁雄續指，三是「高品質發展」，在國家進行新科技新產品新場景大規模應用示範行動、推動「人工智慧+」等行動中，香港具有獨特優勢與有利條件，要在協同國家建構現代化產業體系中轉型升級、持續蝶變；四是「內聯外通」，中央對香港內聯外通優勢高度重視，要更加準確把握「外通」與「內聯」的辯證關係，梳理好百年來城市經濟發展路徑和經驗，抓住香港所長、國家所需的交匯點，在融入中成就香港、貢獻國家；五是「防禦風險」，防風險必須與抓發展同抓、與講機遇同講、與幹實事同幹，一以貫之、持之以恆統籌好發展與安全。

中央港澳辦、國務院港澳辦副主任農融，國務院辦公廳、國務院研究室、國家發展改革委、財政部、全國人大常委會辦公廳、全國人大常委會預算工委等相關部門工作人員到會聽取意見。

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