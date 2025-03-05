退伍軍人病｜4人參與清遠佛山團後中招　衞生防護中心籲團友聯絡中心

▲ 衞生防護中心正調查涉及清遠佛山旅行團4名團友的退伍軍人病群組，涉及兩男兩女。（資料圖片）

衞生防護中心正調查涉及清遠佛山旅行團4名團友的退伍軍人病群組，涉及兩男兩女。中心相信4人是在外遊期間感染，呼籲曾在2月20日至28日參與領華旅遊社舉辦的清遠佛山旅行團的人士聯絡中心，接受健康評估和醫學監察。

中心早前接獲通報一名77歲女子感染退伍軍人病，經流行病學調查後發現，另外兩男一女曾參加同一旅行團的人士同樣感染退伍軍人病。四名病人涉及兩男兩女，年齡介乎61至77歲。4人在潛伏期內參與清遠佛山旅行團，但在本地並無共同暴露史，衞生防護中心相信，4人是在外遊期間受感染，屬輸入個案。

4人參與的旅行團2月20日出發、22日回港，團號為LB3280。旅行團其後在2月21至23日和2月26至28日亦舉辦兩個相同團號、行程和入住酒店的旅行團。中心表示，正積極聯絡參與上述3個旅行團的人士，跟進團員健康狀況，並呼籲相關人士致電中心（電話：21252670），安排評估和醫學監察。中心呼籲有關人士若發燒或感到不適，應立即求醫。

中心表示，已知會旅遊業監管局，並將個案通報廣東省衞生當局，中心仍在進行流行病學調查。

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▲ 團號LB3280的清遠佛山旅行團，有4人參加後確診感染退伍軍人病。（網上圖片）