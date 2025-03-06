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蘋果MacBook Air｜Apple 新 M4芯片 MacBook Air　多顏色選擇售7,999元起

港聞

撰文： 梁巧恩

發布時間： 36 分鐘前

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熱門 的士車隊 回南天 啟德體育園 超市大搜查 學生津貼 結業潮 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

MacBook Air 備有全新天藍色，配備超快 M4 晶片，專為 Apple Intelligence 而設計，價格更超值，售價由 HK$7,999 起。

蘋果MacBook Air又有「搞作」，除了芯片用了M4，還有更多顏色選擇，包括新推的天藍色，午夜暗色、星光色和銀色，所有顏色選項均隨附襯色的 MagSafe 充電線。而售價更由7,999 起，比以往低了1,000，教育優惠價為7,249元起。配備 M4 的 15 吋 MacBook Air 售9,499 起，教育優惠價 8,749 起。

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配備了 M4 芯片的MacBook Air擁 18 小時電池使用時間及全新 12MP Center Stage 相機。除了內置顯示器，更支援多達兩個外置顯示器，配備的統一記憶體由 16GB 起，並擁有 macOS Sequoia 與 Apple Intelligence 。

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新MacBook Air備有兩款尺寸可供選購，全新 13 吋及 15 吋 MacBook Air 即日起，包括香港在內的 28 個國家及地區的顧客，可經 蘋果官網及「Apple Store」app 預訂配備 M4 的全新 MacBook Air。產品將於 3 月 12 日 (星期三) 起送貨，同時於 Apple Store 零售店及 Apple 授權經銷商發售。

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配備 M4 的 MacBook Air 效能表現：

《Microsoft Excel》的試算表計算效能表現與採用 Intel 處理器的最快 MacBook Air 相比，快達 4.7 倍，與配備 M1 的 13 吋 MacBook Air 相比，快達 1.6 倍。

使用「iMovie」剪接影片的速度與採用 Intel 處理器的最快 MacBook Air 相比，快達 8 倍，與配備 M1 的 13 吋 MacBook Air 相比，快達 2 倍。

使用《Adobe Photoshop》編輯相片的速度與採用 Intel 處理器的最快 MacBook Air 相比，快達 3.6 倍，與配備 M1 的 13 吋 MacBook Air 相比，快達 2 倍。

上網瀏覽速度與採用 Intel Core Ultra 7 處理器的 PC 手提電腦相比快達 60%，應付需求更高的工作任務的效能表現更快達 2 倍。

移動裝置 科技產品 MacBook 芯片 Apple 處理器 macOS

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