明愛醫療事故｜一個字眼引護界激辯教學方法 　有護士坦承曾有錯誤想法

▲ 明愛醫院院方交代事故。（陳靜儀攝）

明愛醫院周一醫療事故當中，醫生的醫矚寫下「可按適合自己的飲食進食（Diet As Tolerated）」，令護士誤會病人可食正常餐。院方表示字眼沿用多年，需調查的是醫護如何理解。業界亦認為護士一直照顧病人，應較醫生更清楚病人吞嚥情況。

不過這宗不幸意外，引發醫護界於社交平台激辯。有相信是護士的網民翻查教材，當中有列明DAT是可按適合自己的飲食進食，不過附圖列明「正飯、正菜、正肉」，例子是「時菜」、「雪菜冬菇肉片」、以及「蘋果汁」。

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有護士於網上坦言，知道DAT的意思，但「由讀書到而家做左十幾年，DAT=正餐呢個諗法，我自己都承認係有」；另亦有不少護士認為，DAT不可等於正餐，「如果等於正餐，點解 ST（言語治療師） 要寫 regular diet。」

另外，亦有自稱醫生的網民，指「驚訝有cm提到唔少nurse覺得DAT=正常餐，睇嚟以後要改改寫法。」

目前涉事的註冊護士、以及護士學生休假，醫管局已經成立根源分析委員會，於8星期後提交調查報告。

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