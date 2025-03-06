  • 14°C
香港時間：202536日 (四) 10:32

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 的士車隊 回南天 啟德體育園 超市大搜查 學生津貼 結業潮 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

明愛醫療事故｜一個字眼引護界激辯教學方法 　有護士坦承曾有錯誤想法

港聞

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 的士車隊 回南天 啟德體育園 超市大搜查 學生津貼 結業潮 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

明愛醫院院方交代事故。（陳靜儀攝）

明愛醫院周一醫療事故當中，醫生的醫矚寫下「可按適合自己的飲食進食（Diet As Tolerated）」，令護士誤會病人可食正常餐。院方表示字眼沿用多年，需調查的是醫護如何理解。業界亦認為護士一直照顧病人，應較醫生更清楚病人吞嚥情況。

不過這宗不幸意外，引發醫護界於社交平台激辯。有相信是護士的網民翻查教材，當中有列明DAT是可按適合自己的飲食進食，不過附圖列明「正飯、正菜、正肉」，例子是「時菜」、「雪菜冬菇肉片」、以及「蘋果汁」。

最新影片推介：

童學園
尖子透視︱頑童公屋仔吳煒倫導演派位入名校被恩師收復　開啟編劇導演夢

有護士於網上坦言，知道DAT的意思，但「由讀書到而家做左十幾年，DAT=正餐呢個諗法，我自己都承認係有」；另亦有不少護士認為，DAT不可等於正餐，「如果等於正餐，點解 ST（言語治療師） 要寫 regular diet。」

另外，亦有自稱醫生的網民，指「驚訝有cm提到唔少nurse覺得DAT=正常餐，睇嚟以後要改改寫法。」

目前涉事的註冊護士、以及護士學生休假，醫管局已經成立根源分析委員會，於8星期後提交調查報告。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

 

 

 

 

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

遊日注意丨京都大學教授警告3大天災恐襲日本　東京料成地震重災區大型天災恐波及3000萬人
遊日注意丨京都大學教授警告3大天災恐襲日本　東京料成地震重災區大型天災恐波及3000萬人
40億千金｜蔡繼有孫女騷鑽戒宣布結婚　「40億千金」蔡頌思榮升人妻
40億千金｜蔡繼有孫女騷鑽戒宣布結婚　「40億千金」蔡頌思榮升人妻
急症室最長等候時間（03月06日 時間04:05）
急症室最長等候時間（03月06日 時間04:05）
日本地震預言｜富士山若爆發恐5億噸火山灰籠罩東京　史載爆發前有1徵兆【附火山爆發6大影響】
日本地震預言｜富士山若爆發恐5億噸火山灰籠罩東京　史載爆發前有1徵兆【附火山爆發6大影響】
Healthy Life丨24歲城大女生玩空中瑜珈突中風入ICU緊急開腦淪半癱　慈母不離不棄半年現復康奇蹟
Healthy Life丨24歲城大女生玩空中瑜珈突中風入ICU緊急開腦淪半癱　慈母不離不棄半年現復康奇蹟