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全國兩會｜丁薛祥晤港區人大代表　與會者：要求香港用好和國際的聯繫

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 22 分鐘前

最後更新： 22 分鐘前

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熱門 啟德體育園 蔡頌思 回南天 超市大搜查 學生津貼 結業潮 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

國務院副總理丁薛祥出席香港代表團會議。（林曉君攝）

主管港澳事務的國務院副總理丁薛祥今日（7日）出席港區人大代表團全體會議，據悉丁發表逾30分鐘講話。

消息指，丁薛祥同樣有分析國內國際形勢，稱中國經濟有韌力、前景好、市場大，穩定，有創意、有人才，有「新三樣」（電動車、太陽能電池和鋰電池）。

有與會者透露，丁說中央會全方位支持香港謀發展，拼經濟，包括鞏固提升香港的國際地位及優勢，希望香港用好和國際的聯繫。

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  • 中聯辦主任鄭雁雄。（林曉君攝） 國務院副總理丁薛祥出席香港代表團會議。（林曉君攝）

    • 會議由代表團團長馬逢國主席，首位發言者是全國人大常委李慧琼，陳振英、黃英豪等代表亦就不同議題進行提建議。

    金融科技暫落後 陳振英引述：可加強與內地合作

    陳振英就金融發展提意見和建議，其間提到，全球金融中心指數內，金融科技新加坡排第2，香港排第4，暫落後。陳振英說，丁認為內地金融科技發展得不錯，如香港要追趕新加坡可加強與內地合作。

    丁薛祥昨日丁薛祥昨日會見港澳政協，分析國內國際形勢，同時對香港金融、創科發展等提出方向。與會者透露，丁稱內地經濟向好勢頭愈來愈牢固，韌性強，潛力大；又以近來熱門的「杭州六小龍」為例，形容民營經濟勢頭愈來愈興旺。國際形勢則複雜多變，提醒在百年變局下，面對強權，「不要有軟骨病！」不要退縮，遇到任何困難，都要堅決回應，強調「霸權打壓時，妥協沒用，安全不是用卑躬屈膝就可以換來的，要奮發自強。

    今日參與會議的還有港澳辦主任夏寶龍、中聯辦主任鄭雁雄等。

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