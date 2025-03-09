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全國兩會｜鄭雁雄著抓住六項重點工作　把握好香港與內地的異同點

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 1 小時前

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鄭雁雄參加港區人大代表團審議。（中聯辦圖片）

中聯辦主任鄭雁雄昨日表示，香港要抓住發揮制度優勢、堅持改革創新、推動高質量發展、強化內聯外通、完善特區治理、高度警惕風險等六方面的重點工作，把握好香港與內地的異同點。

昨日（8日）下午，港區人大代表團舉行全體會議，審議全國人大常委會工作報告。參加審議的鄭雁雄表示，國家主席習近平近日關於推動科技創新和產業創新融合、強化教育對科技和人才支撐作用等重要論述，對香港同樣具有重要指導意義。

香港必須立足改革創新，走發展新質生產力新路，把建設國際專上教育樞紐和建設國際創科中心與鞏固提升三大國際中心、對接粵港澳大灣區、建設現代產業體系緊密結合起來，在大灣區大格局中體現香港作為、香港擔當、香港貢獻。

鄭雁雄續指，國務院副總理丁薛祥6日在港澳全國政協委員聯組會上的講話，與7日參加香港代表團審議時的講話，內容一脈相承，具有很強的針對性和指導性。

中聯辦主任鄭雁雄。（中聯辦圖片）

他強調，在香港學習宣傳貫徹全國兩會精神要把握主題，突出重點，體現因制制宜。推動2025年香港經濟社會發展，要把握一個「新」，做到兩個「更」，踐行好「重要使命」，即：把握「一國兩制」實踐進入新階段，堅定信心決心，努力實現香港更好發展，為強國建設、民族復興作出更大貢獻，踐行新時代「一國兩制」實踐的重要使命。

要抓住發揮制度優勢、堅持改革創新、推動高質量發展、強化內聯外通、完善特區治理、高度警惕風險等六方面的重點工作，把握好香港與內地的異同點，既把握好共性要求，全面準確貫徹好全國兩會精神，又做到充分發揮「一國兩制」制度優勢、緊密結合香港實際，更加有力有效推動香港加快實現由治及興。

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