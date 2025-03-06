小紅花夢想家｜ 藉科技與善意共建關愛社區 仁愛堂與騰訊基金會啟動「仁愛小紅花長幼共融之旅」

▲ 啟動禮的最後環節，來自仁愛堂田家炳小學的學生與長者們一同參與了「長幼互動陶藝工作坊」，透過共同創作陶藝作 品，讓藝術成為兩代之間的橋樑，進一步促進交流與情感聯繫。（仁愛堂提供）

【仁愛堂/騰訊基金會/小紅花夢想家/正向價值觀/長幼共融/同理心】由仁愛堂及騰訊基金會聯合主辦、獲西貢民政事務處支持的「小紅花夢想家」仁愛小紅花長幼共融之旅啟動禮，假仁愛堂田家炳小學禮堂圓滿舉行。活動以「長幼共融」及「青年科技向善」為核心理念，透過一系列創新教育及互動體驗活動，促進跨代交流，傳承敬老愛幼的傳統美德。

最新影片推介：

數碼時代 傳承敬老愛幼

讓敬老愛幼在數字時代煥發新生 「仁愛小紅花長幼共融之旅」計劃透過戲劇教育、科技創意發明比賽及共融工作坊等活動，促進兩代之間的溝通與情感聯繫。計劃不僅讓兒童學習敬老愛幼的正向價值觀，更鼓勵他們將關懷延展至身邊及社區中的長者，以實際行動傳承關愛精神。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

活動邀得西貢民政事務專員馬瓊芬、中央政府駐港聯絡辦新界工作部代表、教育局課程發展處幼稚園及小學組總課程發展主任李建寰主禮。西貢民政事務專員馬瓊芬表示：「小紅花夢想家『仁愛小紅花長幼共融之旅』正式啟航，期望計劃可以進一步促進小朋友及長者之間的交流，讓青年從小培養正向思維，在啟蒙創新思維的過程中學習關心身邊的人，共同構建一個更共融和關愛的社區。」

培養正向思維 共建關愛社區

教育局課程發展處幼稚園及小學組總課程發展主任李建寰表示：「仁愛小紅花長幼共融之旅透過各種有趣和有意義的活動，從小教育小朋友尊敬和關心長者。並透過生活化的情景和活動，將知情、行、三者結合，培育學生的仁愛和同理心等正確的價值觀和態度。」

踐行「青年科技向善」 體現無限創意

今年計劃將於仁愛堂全港幼稚園及小學展開，並以西貢區為起點，預計惠及學生及長者約8600人次。活動包括「仁愛小紅花教育戲劇工作坊」，透過過程戲劇 的方式，引導兒童關顧長者的需要，理解長幼共融的重要性；此外，計劃亦將推出「小紅花長者創意生活發明設計比賽」，鼓勵學生發揮創意，小學生能運用科技思維設計改善長者日常生活的發明；而幼稚園的小朋友也能連結生活經驗，盡情發揮想像力、自由探索各種可能性，從而去關懷長者的需要。

仁愛堂第45屆董事局主席鄭偉康先生表示：「仁愛小紅花長幼共融之旅透過一系列的互動與實踐，從教育小朋友的教育戲劇工作坊開始、到長幼共融活動、再到關愛傳承的生活實踐，幫助「敬老愛幼」的精神在我們社區中扎根與傳承、並讓年幼一代從小培養敬老、愛老的價值觀，於成長過程中學懂感恩及回饋，成為具備同理心以及社會責任感的新一代。」

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

騰訊基金會行政總監李子樹先生表示：「『小紅花夢想家』希望培養小朋友們的向善品格，鼓勵他們細心觀察身邊的問題，發揮愛心與想象力，以科技關懷身邊有需要的人，用童真的視角傳遞溫暖。我們相信，今日播下的小善將於未來茁壯成大愛。騰訊基金會期待與大家攜手推動『青年科技向善』，鼓勵青年用創新和行動解決社會問題，讓每一個微小的善行，都更有力量。」

與騰訊基金會合辦 為兒童提供多元學習體驗

仁愛堂一直致力推動優質教育及社區關懷，今次透過與騰訊基金會合辦「小紅花夢想家」仁愛小紅花長幼共融之旅，不僅為兒童提供多元的學習體驗，更鼓勵善用科技與跨代交流，建立和諧共融的社會氛圍。未來，仁愛堂將繼續深化長幼共融教育，攜手不同界別，推動可持續發展的公益項目，讓愛與關懷遍佈社區每一 個角落。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

▲ 啟動禮的最後環節，來自仁愛堂田家炳小學的學生與長者們一同參與了「長幼互動陶藝工作坊」，透過共同創作陶藝作 品，讓藝術成為兩代之間的橋樑，進一步促進交流與情感聯繫。（仁愛堂提供）