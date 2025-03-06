  • 13°C
香港時間：202536日 (四) 13:26

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 啟德體育園 蔡頌思 回南天 超市大搜查 學生津貼 結業潮 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

卵巢癌︱23歲女老師突變瘦體檢確診卵巢癌末期　列8大症狀示警：建議自查

醫生診症室

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 3 小時前

分享：

分享：

熱門 啟德體育園 蔡頌思 回南天 超市大搜查 學生津貼 結業潮 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

23歲女老師突變瘦體檢確診卵巢癌末期　列8大症狀示警：建議自查

【卵巢癌／癌症／癌前症狀／婦科病／經痛】身體突然出現異樣要及時重視！一名23歲女學霸大學畢業後順利獲聘教師，結果在就職前進行體檢，竟確診卵巢癌末期。她在社交平台拍片記錄抗癌生活，並列出患癌前8大症狀，呼籲女孩子們多關注自身健康。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜適時放負尋找情緒出口　臨床心理學家教做靜觀整頓思緒

據内地媒體報道，廣東省湛江市一名23歲女學霸蔡雯娟，出身貧困，父母身體患有大大小小疾病。為了改變命運、報答父母，蔡雯娟努力學習，最終順利大學畢業，並考得教師證。

但還未開始迎接新人生，蔡雯娟的身體突然出現異樣；直至教師就業前體檢，她被確診卵巢癌末期。

點擊圖片放大
+8
+7

8大癌前症狀

蔡雯娟在抖音發佈抗癌影片，記錄抗癌生活。在最新影片中，她列出了確診卵巢癌前出現的症狀，提醒女孩子們要多關注身體的異常徵兆。

蔡雯娟表示，最先發現是自己的消化道出問題，包括尿頻尿急、腹脹。在2024年1月份，她發現自己經期時劇痛，吃止痛藥也無效止痛；2月份時出現腹瀉，3月份卻又突然便秘。此外，她還突然變瘦，「瘦了十幾斤」。在考取教師資格證期間，四肢又突然出現紅疹。

同年5月底，她開始上吐下瀉，當月經期第三天，突然發現腹部有硬塊，但她並沒在意。由於正值體檢，醫生起初還以為是腸梗阻，做了腸鏡和胃鏡檢查；但隨著檢查的深入，她最終被確診為卵巢癌。

蔡雯娟最後在影片中呼籲，女孩子們一定要時刻關注自身健康，如有異常應及時自查。

點擊圖片放大
+9
+8

同場加映：8大經期不適及早求醫

點擊圖片放大
+7
+6

同場加映：卵巢癌7類高危人士 + 4大常見徵狀

據香港癌症資料統計中心指，本港在2020年共錄得585宗卵巢及腹膜癌新症，及257宗死亡個案，分別成為本港女性最常見及最致命癌症的第6位。香港綜合腫瘤中心臨床腫瘤科專科醫生黃麗珊曾指出，目前卵巢癌成因不明，而且早期病徵較難察覺，以致病人容易錯失治療黃金期，有研究指以下7類人士屬高危一族：

點擊圖片放大
+6
+5

此外，雖說卵巢癌早期病徵不明顯，但黃麗珊醫生表示，若女性發現身體持續出現以下4大徵狀，宜盡快求醫診治：

點擊圖片放大
+3
+2

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

卵巢囊腫︱前AV天后蒼井空揭患5cm卵巢囊腫爆痛　手術切除哭喊：比生產時還痛
12:21 2024/11/08
卵巢囊腫︱前AV天后蒼井空揭患5cm卵巢囊腫爆痛　手術切除哭喊：比生產時還痛
健康危機丨26歲女子卵巢老如40歲　醫生揭3大習慣惹禍： 等同慢性自殺
09:59 2025/01/05
健康危機丨26歲女子卵巢老如40歲　醫生揭3大習慣惹禍： 等同慢性自殺
肝癌｜女子1款早餐食足20年驚患晚期肝癌　醫生揭10大成因養出惡癌
10:58 2025/02/25
肝癌｜女子1款早餐食足20年驚患晚期肝癌　醫生揭10大成因養出惡癌

你可能感興趣

卵巢囊腫︱前AV天后蒼井空揭患5cm卵巢囊腫爆痛　手術切除哭喊：比生產時還痛
12:21 2024/11/08
卵巢囊腫︱前AV天后蒼井空揭患5cm卵巢囊腫爆痛　手術切除哭喊：比生產時還痛
健康危機丨26歲女子卵巢老如40歲　醫生揭3大習慣惹禍： 等同慢性自殺
09:59 2025/01/05
健康危機丨26歲女子卵巢老如40歲　醫生揭3大習慣惹禍： 等同慢性自殺
肝癌｜女子1款早餐食足20年驚患晚期肝癌　醫生揭10大成因養出惡癌
10:58 2025/02/25
肝癌｜女子1款早餐食足20年驚患晚期肝癌　醫生揭10大成因養出惡癌
癌症 卵巢癌 網絡熱話 健康問題 經痛 腹瀉 便秘

最高瀏覽

40億千金｜蔡繼有孫女騷鑽戒宣布結婚　「40億千金」蔡頌思榮升人妻
40億千金｜蔡繼有孫女騷鑽戒宣布結婚　「40億千金」蔡頌思榮升人妻
日本地震預言｜富士山若爆發恐5億噸火山灰籠罩東京　史載爆發前有1徵兆【附火山爆發6大影響】
日本地震預言｜富士山若爆發恐5億噸火山灰籠罩東京　史載爆發前有1徵兆【附火山爆發6大影響】
防癌飲食｜抗癌名醫20年內患4種癌　自小愛吃3類食物養出致癌體質
防癌飲食｜抗癌名醫20年內患4種癌　自小愛吃3類食物養出致癌體質
Healthy Life丨24歲城大女生玩空中瑜珈突中風入ICU緊急開腦淪半癱　慈母不離不棄半年現復康奇蹟
Healthy Life丨24歲城大女生玩空中瑜珈突中風入ICU緊急開腦淪半癱　慈母不離不棄半年現復康奇蹟
珍惜生命｜沙田14歲男童高處墮下送院不治　連續兩日第二宗學生墮樓亡
珍惜生命｜沙田14歲男童高處墮下送院不治　連續兩日第二宗學生墮樓亡