最強小三五索︱與裕美力Sell馬氏家族旗下翠雅山　五索被保安攔截：好嚴謹

▲ 五索與裕美齊到翠雅山拍片。

【五索 / 裕美 / 馬清鏗 / 大生銀行 / 翠雅山】現年34歲的「最強小三」五索鍾睿心（Rachel），早前聲稱自己太高調會惹來66歲男友馬清鏗不滿，直認「舐咗嘢要笠水」憂心會被「cut水喉」。

不過，五索近日已又再高調繼續拍片，早前自揭「生蛇」、與大隻仔一同介紹美容產品。昨日，她在個人社交平台連續上載兩條片，而且是與好姊妹裕美齊到大生銀行馬氏家族旗下的翠雅山所拍。

最強小三五索｜五索拉「細佬」齊做KOL 生蛇生到上頭受折磨感崩潰

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最強小三五索︱做翠雅山代言人

五索在第一條片寫道：「快啲嚟買！人人都買得起！」在片中，在翠雅山門外的她自稱是該樓盤的代言人，並在鏡頭前不停扭動身體及撥頭髮，表現得甚亢奮，稱：「馬生實在太多樓，佢而家見我咁紅，咪搵我做翠雅山代言人。」她更指：「平民都買得起！」

不過，她繼續保持自己囂張形象，呼籲網民快來買樓的同時又「提醒」稱：「窮人唔好過嚟買，ok？」

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最強小三五索︱與裕美齊焗桑拿

至於在另一影片，寫道「保安嚴謹！屋內還設有桑拿，正！」。在片中，五索在車上等待入翠雅山，表示被保安攔截，她說︰「唔俾入呀？馬生條女都唔認得？呢度保安好嚴謹，非常嚴謹。」似是用另一角度讚樓盤的保安。

之後，五索與裕美在翠雅山內逐一介紹單位，二人更用毛巾包住重住身體介紹當中桑拿房，可說瞓身宣傳。

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