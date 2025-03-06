靚媽精明眼｜yuu派現金券即日起至4月1日 港鐵沿線7-11消費滿$10送$5

【yuu/7-11/港鐵/著數優惠/靚媽精明眼】即日起至4月1日，yuu會員凡於7-Eleven港鐵站沿線店舖購物，單次消費滿$10，即可獲$5電子優惠券。對日常搭港鐵的顧客來說，購物可謂方便又著數！

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港鐵沿線7-11 滿$10即送$5優惠券

無論是買零食、飲品抑或其他日用品，yuu會員只需單筆消費淨值滿$10，並在結賬時出示yuu ID，即可獲得$5電子優惠券。優惠券可於下次在港鐵沿線各7-Eleven店舖消費滿$30時直接抵扣。注意所有優惠需於4月1日前使用。

注意部分商品不納入$10消費內

注意部分產品和服務並不符合計算消費淨額的範圍，包括八達通增值、香煙、報紙、奶粉、禮券、網上遊戲卡和捐款等。上述優惠亦不適用於7-Eleven網店及手機應用程式，僅限於港鐵站沿線的實體店舖。

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優惠條款及細則

推廣日期：即日起至2025年4月1日

適用範圍：僅限7-Eleven港鐵站沿線店舖

如何領取：消費時出示yuu ID，優惠券將在1個工作天內存入yuu帳戶

有效期：所有優惠券需於2025年4月1日之前使用

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