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危險行為｜男子電單車後座載幼稚園女童　網民批不負責：做老豆要考牌

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撰文： 王月明

發布時間： 1 小時前

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男子電單車後座載幼稚園女童，網民批不負責：做老豆要考牌！

為保障小朋友的出行安全，本港對電單車運載乘客之最低年齡有明確規定！

然而，最近有人在Facebook「車cam L」群組上傳圖片，指見到屯門有男子揸電單車接載幼童，正停在馬路上等待綠燈。網民見到後憂心小朋友安全，直指男子不負責任：「做老豆真係要考牌」。

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危險行為｜電單車男運載幼稚園女童

屯門一帶有電車男接後座載著一位幼稚園女童，當時電單車正停在馬路上在等待綠燈，二人可能是父女。據影片可見，小朋友身著紅色校服，背一個印有幼稚園校名的書包；雖有佩戴頭盔，但雙臂張開緊抱電單車男，雙腳凌空，不知車輛啟動後能否坐穩；樓主無奈大嘆：「小心啲呀！」。

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危險行為｜網民批電單車男無安全意識

此事引起熱議，網民紛指男子不負責任，「好似要7、8歲先俾載，呢粒豆丁」、「做老豆真係要考牌」、「大人坐車尾都唔係一件好事，何況咁細路小朋友」、「幼稚園一定唔夠年紀」、「佢哋咁細個邊溝裡捉實同坐穩呀」、「小朋友個手邊有咁長，教佢攬身啦，同埋咁細個人仔，夠唔夠臂力攬實？陣間掟個大彎就危險」。

危險行為｜未達年齡限制至多可罰1萬元及監禁

根據《道路交通（交通管制）規例》第53條，在道路上的電單車司機，不得用該電單車運載不足8歲的兒童乘客，除非該兒童坐在牢固安裝在側車內的座位上。任何人無合理辯解而違反，首次被定罪可處罰5,000元及監禁3個月，如屬第2此被定罪或隨後再次被定罪，可處罰款1萬元及監禁6個月。

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