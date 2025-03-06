結業潮｜海味店「金飯碗」荃灣店3.11結業　老闆大嘆：生意都不夠交租

▲ 海味店「金飯碗」荃灣店3.11結業，老闆大嘆生意都不夠交租。

【海味店/金飯碗/結業潮】不論是連鎖大集團、食肆小店均難逃結業命運。開業13年的海味店「金飯碗」，日前宣布荃灣分店將於3月11結業，不足一年內結束5間店舖，目前只剩下觀塘的樓上舖。曾任媒體飲食版編輯的老闆Alan慨嘆生意難做「每家店生意都不夠交租」，不過他向顧客承諾「會再見的」。

最新影片推介︰

結業潮｜老闆曾經營新鮮蔬果店

2012年開業的海味店「金飯碗」，專賣香港特色乾貨及海味，種類曾有數百款，高峰時期設有6間分店，分別位於灣仔、北角、尖沙咀、元朗、荃灣及觀塘。惟灣仔、北角、尖沙咀及元朗分店，在8個月內先後結業，荃灣店亦將於3月11日結業，未來僅剩位於觀塘的分店。

老闆Alan曾任飲食版編輯，亦曾創業在天后、灣仔售賣新鮮蔬果，可惜均失敗告終。性格不願服輸的他在13年前，再次開設海味店「金飯碗」，多年來一直用心經營，不過，日前他在社交平台發長文，交代多間分店接連結業的因由，大嘆生意難做「每家店生意都不夠交租」。

Alan表示，分店結束是「時勢限定」，無奈結業亦是逼不得已的決定，他亦感激顧客一直以來的支持，「十三年來給我太多光和暖，感激一直支持，還包容我們的不是」，並承諾會繼續專心經營觀塘分店，同時他向顧客承諾「會再見的」。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

結業潮｜網民顧客不捨均表不捨

老闆帖文後，不少網民、顧客隨即留言表示不捨，同時鼓勵老闆加油撐下去，「很令人難過的消息，十分不捨」、「荃灣，尖沙咀，觀塘都幫襯過，老闆推倒重來」、「希望老闆可以找到其他合適的地方繼續營運」、「死守是繼續削弱自己，停一會兒，調整心態，靜候捲土重來的光明曙光」、「老闆加油啊！會一直支持金飯碗！」。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

金飯碗 荃灣店（營業至3月11日） 地址： 荃灣大河道100號海之戀商場3樓3008號店 時間： 11am-7pm 電話： 9846 7588 金飯碗 觀塘店 地址： 觀塘巧明街111號富利廣場8樓807室 時間： 11am-7pm 電話： 6448 6416

更多相關內容︰

結業潮｜日式燒肉店「燒肉男」全線結業 2個月內連執2間食客嘆不捨

結業潮｜灣仔Oppa招牌紫菜包飯外賣店 疑灣仔區競爭大開張不足1年結業

結業潮｜台灣過江龍牛角包店八月堂疑全線結業 最後門市拉閘高峰期多達9間分店

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】