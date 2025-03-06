啟德體育園Book場懶人包｜即日起可預約使用跑步徑及乒乓球室　一文睇清Book場流程

▲ 即日起可預約啟德體育園跑步徑及乒乓球室等設施。

【啟德體育園 ／ Book場 / 租用設施】啟德體育園陸續開放租用體育設施，從今日（6日）開始，會員每天早上7時可預訂未來10日內可供租用的設施。本報記者今早實測登入手機應用程式，毋須排隊輪候已可直接進入預訂頁面。

任何年滿15歲或以上人士必須登記成為「啟德體育園」會員，方可租用園區內指定設施。而14歲或以下人士則需透過家長或監護人的會員戶口登記為附屬會員，每個戶口最多只可登記2名附屬會員，並需共享同一戶口的租用限額。

啟德體育園｜設施3月6日陸續開放預約 即興跑步客摸門釘

啟德體育園Book場懶人包｜啟德體育園預約設施流程

據體育園手機應用程式顯示，登入後可揀選進入「預約設施」界面，現階段開放啟德青年運動場的9條戶外跑步徑及2個室内乒乓球場，跑步徑每節預訂上限300人。體育園已開放讓用戶查看本月5至16日的租用情况，最早可預訂本周五（7日）的時段；至於3月8日、10日、12日及15日則未有開放預訂。

市民可先選擇預訂日期及時段，再進入下一頁面以確認個人資料，並填寫緊急聯絡人的資訊。市民可揀選使用智方便或手動輸入個人資料，惟輸入的姓名必須與身份證明文件相同。此外，市民亦要填寫出席名單，其中跑步設施只可選擇預訂者為出席者，預訂乒乓球設施則可額外添加4名出席者。

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啟德體育園Book場懶人包｜

完成資料輸入後，只要選擇付款方法，以及閱讀條款及細則，即可作出場地預訂。成功預訂後，會收到體育園發出的確認電郵。租用一經確認及完成付款程序，均不獲更改、取消或退款安排。

園方於預訂頁面再次提醒，會員每日合共最多租用3個時段，但不可於同一時段內租用多於一項設施；同日繁忙時段的設施亦只限租用一個時段。另外，需要注意的是，預訂時間為10分鐘，若未能在限時內完成預訂，所選的日期時段將被取消和釋放。

▲ 從今日（6日）開始，啟德體育園會員每天早上7時可預訂未來10日內可供租用的設施。（資料圖片）

租用者必須在使用設施前15分鐘，親身抵達場館客戶服務櫃檯，透過「啟德體育園」應用程式的「個人定位功能」，或「動態二維碼」簽到。

如租用時段開始後仍未簽到，將視作放棄使用，不獲改期或退款；條款列明嚴禁非法轉售設施使用權，一旦發現，園方有權終止會員租用權，而工作人員亦會按時巡查租用者是否在場使用設施，可能要求出示設施租用證明。

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啟德體育園Book場懶人包｜跑步徑

開放時間：每日早上7時至晚上10時半

場地：啟德青年運動場跑道

上午時段：上午7時至上午10時

下午時段：中午12時至下午3時

繁忙時段：下午5時至晚上10時半

*每時段預訂上限300人

費用：早上及下午免費開放

晚上繁忙時段（17:00-22:30）每位18元

啟德體育園Book場懶人包｜乒乓球枱

開放時間：每日早上7時至晚上11時

場地：啟德青年運動場 (Studio A)、啟德青年運動場 (Studio B)

上午時段：7-8時／8-9時／9-10時／10-11時／11-12時

下午時段：12-1時／1-2時／2-3時／3-4時／4-5時／5-6時

晚上時段：6-7時／7-8時（繁忙時段）／8-9時（繁忙時段）／9-10時（繁忙時段）

費用：50元／1小時

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