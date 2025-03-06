消委會私家醫院收費調查︱割痔瘡費用相差152%　4私院網站顯示1年半前收費統計

▲ 消費者委員會進行《信心與價值：提升醫療價格透明度》研究。

消費者委員會進行了一項題為《信心與價值：提升醫療價格透明度》的研究，審視消費者使用私營醫療服務時所遇到疑慮和痛點，尋找改善空間，就提升收費透明度提出5項建議。

消委會於 2021 至 2024 年共接獲 191 宗與私家醫院及日間醫療中心所提供的私營醫療服務相關的投訴，涉及金額逾港幣 720 萬元，當中價格／收費爭議（45.5%）是投訴的主因。

▲ 消費者委員會主席陳錦榮（梁偉榮攝）

▲ 消費者委員會總幹事黃鳳嫺（梁偉榮攝）

研究涵蓋13間私家醫院、以及 128 間提供與 30 種日間醫療中心。消委會表示，私家醫院對相同的治療的收費存在顯著差異。例如住院痔瘡切除術第50個百分位數收費在私家醫院由33,881元至85,387元不等，差異逹152.0%。

消委會亦發現，只有10.1%於私家醫院求診的受訪者曾查閱過往收費統計數據，當中部分反映資料難以理解；沒有查閱過往收費統計數據的受訪者中，超過三分之二不知道有此數據。消委會進一步發現，4間私家醫院網站上過往收費統計數據顯示至少一年半前的資料。

▲ 消費保障政策營商手法及申訴小組主席余承章資深大律師（梁偉榮攝）

另外，儘管醫生的普遍做法是先以口頭形式提供預算範圍，往後提供更詳細的書面服務費用預算，根據調查，仍有39.0%的受訪者只獲得口頭形式服務費用預算。日間醫療中心提供口頭預算（59.0%）較私家醫院（31.7%）更普遍。

消委會建議分階段推行優化措施，政府可就價目表的呈現方式為私家醫院和日間醫療中心訂立指引，如以專科，而非單以收費類別（例如分類，並加強收費統計數據的可用性；政府亦應明確要求私家醫院及日間醫療中心在進行治療前，向病人提供書面服務費用預算。

醫衞局：歡迎報告將參考內容 年內公布諮詢建議

醫衞局歡迎消委會報告，正積極籌備私營醫療收費透明度立法進行諮詢的工作，包括參考消委會的報告內容和先導計劃的運作經驗，並與不同持份者保持溝通，務求因應私營醫療界別實際營運情況，更好保障病人福祉，計劃於年內公布諮詢建議。

先導計劃自推行至今曾多次改良，政府並透過專題網站（apps.orphf.gov.hk/Public/tc）公布所有私家醫院的統計數據，包括進行指明治療／程序的全年出院人數、平均住院日數，以及每項指明治療／程序第50和第90個百分位數的實際帳單數據，方便市民參考和比較。



因應傳媒查詢有關消費者委員會（消委會）就醫療價格透明度提出的建議，醫務衞生局（醫衞局）今日（三月六日）回應如下：



醫衞局歡迎消委會發表《信心與價值：提升醫療價格透明度》報告，就當前私營醫療界別的改善空間和提升收費透明度提出建議。正如《行政長官2024年施政報告》中公布，政府計劃今年內就探討立法提升私營醫療收費透明度諮詢業界。政府制訂相關諮詢建議時會參考消委會的報告。



香港擁有公私營並行的雙軌醫療制度。公營醫療一直肩負醫療安全網的角色，私營醫療則為負擔能力較高的市民提供更多選擇。政府認為私營醫療界別是香港醫療系統的重要組成部分，提升私營醫療價值效益並維持優質醫療服務，對確保香港醫療水平保持世界前沿地位，發展香港成為國際醫療創新樞紐至關重要。



然而，公私營醫療之間一直存在醫療資源運用失衡的問題，公營醫療服務高達近98%資助、只有約一半的醫生人手、照顧全港九成住院及專科醫療需要。面對私營醫療通脹高企，提高私營醫療收費透明度，可讓市民掌握更充分的價目資料，在作出醫療決定前更有預算，令市民更有信心使用私營醫療服務，減輕公營醫療服務的壓力。



政府於二○一六年連同香港私家醫院聯會推出提高私家醫院收費透明度的先導計劃，獲所有私家醫院自願參與並落實三項措施，即（一）公布主要收費項目的收費表；（二）向病人提供30項常見治療／程序的服務費用預算；及（三）公布30項常見治療／程序的實際帳單收費統計數據。





醫衞局正積極籌備就私營醫療收費透明度立法進行諮詢的工作，包括參考消委會的報告內容和先導計劃的運作經驗，並與不同持份者保持溝通，務求因應私營醫療界別的實際營運情況，更好保障病人福祉。醫衞局計劃於年內公布諮詢建議。

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