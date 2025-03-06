私院收費透明度︱消委會：痔瘡切除術收費差距達152%   4私院收費統計數據為年半前資料

▲ 消委會發現，4間私家醫院網站上過往收費統計數據顯示至少一年半前的資料。（梁偉榮攝）

消費者委員會進行了一項題為《信心與價值：提升醫療價格透明度》的研究，審視消費者使用私營醫療服務時所遇到疑慮和痛點，尋找改善空間，就提升收費透明度提出5項建議。

消委會於 2021 至 2024 年共接獲 191 宗與私家醫院及日間醫療中心所提供的私營醫療服務相關的投訴，涉及金額逾港幣 720 萬元，當中價格／收費爭議（45.5%）是投訴的主因。

▲ 消費者委員會主席陳錦榮（梁偉榮攝）

▲ 消費者委員會總幹事黃鳳嫺（梁偉榮攝）

研究涵蓋13間私家醫院、以及 128 間提供與 30 種日間醫療中心。消委會表示，私家醫院對相同的治療的收費存在顯著差異。例如住院痔瘡切除術第50個百分位數收費在私家醫院由33,881元至85,387元不等，差異逹152.0%。

消委會亦發現，只有10.1%於私家醫院求診的受訪者曾查閱過往收費統計數據，當中部分反映資料難以理解；沒有查閱過往收費統計數據的受訪者中，超過三分之二不知道有此數據。消委會進一步發現，4間私家醫院網站上過往收費統計數據顯示至少一年半前的資料。

另外，儘管醫生的普遍做法是先以口頭形式提供預算範圍，往後提供更詳細的書面服務費用預算，根據調查，仍有39.0%的受訪者只獲得口頭形式服務費用預算。日間醫療中心提供口頭預算（59.0%）較私家醫院（31.7%）更普遍。

▲ 消費保障政策營商手法及申訴小組主席余承章資深大律師（梁偉榮攝）

消委會建議分階段推行優化措施，政府可就價目表的呈現方式為私家醫院和日間醫療中心訂立指引，如以專科，而非單以收費類別（例如分類，並加強收費統計數據的可用性；政府亦應明確要求私家醫院及日間醫療中心在進行治療前，向病人提供書面服務費用預算。

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