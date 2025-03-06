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藝人轉行｜沈震軒揸Uber恐囚3個月？　遭的哥報警揸「白牌車」：佢自爆夠晒料

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撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 啟德體育園 蔡頌思 回南天 超市大搜查 學生津貼 結業潮 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

【沈震軒/UBER/的士/兼職】上月底有網民在社交平台發文，表示用Uber叫車時，意外發現司機竟是沈震軒，惹網民熱議。其後他拍片高調回應，惹起的士界不滿，有司機指涉非法經營「白牌車」，並形容有片足夠做證據︰「佢自爆喎，夠晒料。」

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沈震軒揸Uber｜兼職補貼健身室生意

41歲的藝人沈震軒曾是無綫電視力捧的演員，憑藉在劇集《使徒行者》中飾演Kobe一角而大受歡迎。離巢後，他轉攻內地市場，並於2022年11月宣布簽約英皇娛樂重新出發。然而，上月底（27日）有網民在社交平台發文，表示在使用Uber叫車時，意外發現司機竟是沈震軒，惹網民熱議。

沈震軒早前於社交平台拍片親自回應傳聞。他表示，自己喜歡駕駛，同時也因兩年前創業開設健身室，投資百萬元但至今未回本，壓力巨大，因此做網約車司機來補貼生意。他坦言創業初期投資大，加上近年經濟環境不佳，健身室僅能收支平衡，自己作為老闆沒有薪水，但仍需確保員工準時出糧。他強調自己並未放棄生意，並與大家一樣為理想努力。

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    • 沈震軒揸Uber｜揸Uber惹的士界不滿

    但沈震軒高調回應惹起的士界不滿，有前綫的士司機向網媒透露，部分司機在觀看相關片段後已報警，認為沈震軒涉嫌非法經營「白牌車」服務。的士司機指出，非法白牌車服務影響正規的士行業，因此希望警方執法。

    該司機形容：「佢自爆喎，夠晒料，佢做白牌車司機，正常的士嘅單少咗，所以一定要報警，香港係法治地方，警察一定要執法，無白牌車就自然係坐的士！」    

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    沈震軒揸Uber｜最高刑罰可監禁3個月

    根據香港現行法例，私家車必須領取「出租汽車許可證」才能取酬載客，否則司機可能面臨最高5,000元罰款及監禁3個月（首次定罪），或最高10,000元罰款及監禁6個月（再次定罪）。

    《道路交通條例》第52(3)條明確規定，除非車輛領有「出租汽車許可證」，否則任何人不得駕駛或使用私家車，或容受或允許他人駕駛或使用私家車，作出租或取酬載客之用。

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