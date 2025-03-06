藝人轉行｜沈震軒揸Uber恐囚3個月？　遭的哥報警揸「白牌車」：佢自爆夠晒料

【沈震軒/UBER/的士/兼職】上月底有網民在社交平台發文，表示用Uber叫車時，意外發現司機竟是沈震軒，惹網民熱議。其後他拍片高調回應，惹起的士界不滿，有司機指涉非法經營「白牌車」，並形容有片足夠做證據︰「佢自爆喎，夠晒料。」

最新影片︰

沈震軒揸Uber｜兼職補貼健身室生意

41歲的藝人沈震軒曾是無綫電視力捧的演員，憑藉在劇集《使徒行者》中飾演Kobe一角而大受歡迎。離巢後，他轉攻內地市場，並於2022年11月宣布簽約英皇娛樂重新出發。然而，上月底（27日）有網民在社交平台發文，表示在使用Uber叫車時，意外發現司機竟是沈震軒，惹網民熱議。

沈震軒早前於社交平台拍片親自回應傳聞。他表示，自己喜歡駕駛，同時也因兩年前創業開設健身室，投資百萬元但至今未回本，壓力巨大，因此做網約車司機來補貼生意。他坦言創業初期投資大，加上近年經濟環境不佳，健身室僅能收支平衡，自己作為老闆沒有薪水，但仍需確保員工準時出糧。他強調自己並未放棄生意，並與大家一樣為理想努力。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

沈震軒揸Uber｜揸Uber惹的士界不滿

但沈震軒高調回應惹起的士界不滿，有前綫的士司機向網媒透露，部分司機在觀看相關片段後已報警，認為沈震軒涉嫌非法經營「白牌車」服務。的士司機指出，非法白牌車服務影響正規的士行業，因此希望警方執法。

該司機形容：「佢自爆喎，夠晒料，佢做白牌車司機，正常的士嘅單少咗，所以一定要報警，香港係法治地方，警察一定要執法，無白牌車就自然係坐的士！」

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

沈震軒揸Uber｜最高刑罰可監禁3個月

根據香港現行法例，私家車必須領取「出租汽車許可證」才能取酬載客，否則司機可能面臨最高5,000元罰款及監禁3個月（首次定罪），或最高10,000元罰款及監禁6個月（再次定罪）。

《道路交通條例》第52(3)條明確規定，除非車輛領有「出租汽車許可證」，否則任何人不得駕駛或使用私家車，或容受或允許他人駕駛或使用私家車，作出租或取酬載客之用。

更多相關內容︰

學霸港姐｜馮盈盈為腎病弟讀營養學碩士畢業 學海無涯再自修金融下一步轉行？

精彩人生｜詹朗林做金融才俊壓力爆煲賠上健康 轉跑道當藝人再成心靈療癒師

車長爸爸｜「亞視霆鋒」伍偉樂轉行揸巴士養妻活兒 4子女等爸爸到站既期待又好奇

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】