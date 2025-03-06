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徐熙媛大S去世｜具俊曄棄樹葬另覓大S長眠地傳與鄧麗君做鄰居　此墓園多猛人下葬

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撰文： 王明芳

發布時間： 3 小時前

最後更新： 3 小時前

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有指大S會與鄧麗君為鄰。

【徐熙媛/大S去世/具俊曄/夫妻關係】台灣女星徐熙媛（大S）上月2日於日本外遊期間因病離世，終年48歲。丈夫具俊曄因思念愛妻而消瘦，大S的骨灰現放於家中，有稱大S的遺願是樹葬，但具俊曄因不捨愛妻所以選擇另尋墓地，有消息指大S可能會葬於台北金寶山，與鄧麗君、李玟、高以翔等人為鄰。

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有傳大S的長眠地終於有定案，據指地點定在台北金寶山，不過消息未得到大S的家人證實。有報道指具俊曄近期為大S四處奔波，為她尋找安葬地，具俊曄曾表示：

希望日後能有一個隨時都能去探望熙媛的獨立空間，可以好好陪伴熙媛，所以在和家人討論後，決定重新選擇埋葬地點。

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傳大S長眠地︱金寶山風水極好

金寶山位於台灣新北市金山區，是一個風景優美的墓園，擁有良好的風水。這裡的墓地座山看海，環境極佳，被認為是風水寶地。選擇墓地時，風水師通常會考慮墓地的方向、周圍環境以及墓地內外的風水旺衰方位，以確保祖先安置的舒適和子孫的平安。

1.地理位置優越

金寶山的地理位置非常優越，背靠山脈，面向大海，這樣的地勢被認為能夠聚集和保護氣場。

2.環境優美：

金寶山的環境非常優美，綠樹成蔭，景色宜人，這樣的環境有助於提升墓地的風水。

3.規劃完善

金寶山的墓園規劃非常完善，墓地的布局和設計都經過精心考量，確保每個墓位都能夠享受到良好的風水。

4.合法合規

金寶山的墓地完全合法，擁有政府頒發的所有權狀，這樣的合法性也為墓地的風水增添了一層保障。

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傳大S長眠地︱金寶山多名人下葬

因為風水極好，所以很多台灣的娛樂界、政界猛人的後人都為仙人選擇長眠於此，福澤後人，在此墓園下葬的名人有:

1.鄧麗君：著名歌手，以其甜美的嗓音和經典歌曲而聞名。

2.李玟：知名歌手，以其強大的歌唱實力和國際影響力而著稱。

3.高以翔：演員和模特，因其英俊的外貌和出色的演技而受到喜愛。

4.齊柏林：導演，以其拍攝的紀錄片《看見台灣》而聞名。

5.蔡萬才：台灣知名企業家。

6.辜濂松：灣金融界的重要人物。

7.溫世仁：台灣科技界的先驅。

8.盧修一：台灣政界的重要人物。

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