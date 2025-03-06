婦科癌症｜婦科癌患者進行電療或致陰道收窄　嚴重可影響患者社交健康切勿忽視

癌症患者在抗癌路上面對種種挑戰殊不輕易。其中子宮頸癌、陰道癌最常使用的放射治療（即電療），通常會引致陰道乾燥、陰道收窄等副作用，影響日常生活。有臨床腫瘤科專科醫生表示，現有不少方法能改善有關副作用，鼓勵病人克服困難，正面處理問題，有助重拾正常人生活。

臨床腫瘤科專科醫生李慧敏表示，婦科癌症常見治療方法，包括外科手術切除、化療及電療等，其中電療可縮細較大型腫瘤，緩解骨盆壓力、腹脹和疼痛等不適。在初級治療階段，電療能獨立使用或與化療結合。術後電療則屬輔助療法，可消除局部殘留的癌細胞，避免復發。晚期患者做電療可減輕疼痛及改善管道梗阻問題。

醫院管理局香港癌症資料統計中心的數據指出，2022年，本港女性十大常見癌症中，有3項屬於婦科癌症，包括子宮體癌、卵巢癌和腹膜癌，以及子宮頸癌，合共二千多宗個案。患者診斷年齡中位數約為54歲，屬壯年期。

陰道收窄可影響患者與伴侶關係

陰道乾燥和陰道收窄是常見的電療副作用，原來輻射會損害陰道粘膜中的血管和結締組織，導致陰道壁的血管擴張、透明化及纖維化，造成陰道收窄。有關副作用的嚴重程度，取決於電療的部位、劑量及是否同時使用化療等因素。在治療後首3年，子宮內膜癌和子宮頸癌患者出現陰道收窄的預期發生率分別為5成及6成。

李醫生指出，曾有研究指出，接受電療後，有22%患者表示性生活減少，37%表示性滿意度降低，性交疼痛增加，反映這些問題可影響患者與伴侶之間的關係，甚至令她們變得缺乏安全感和自信。陰道收窄患者除了於性交或陰道插入時會感不適，並可伴隨其他副作用如白帶、性交疼痛、出血、乾燥等，甚至令更年期提前，引發潮熱、情緒波動等問題。此外，醫生進行婦科檢查時，都有機會遇到困難，影響癌症病情監察，不能輕視。

現有多種方法改善陰道收窄

醫學界目前有多種方法可改善陰道收窄問題，包括陰道擴張器療法、盆底物理療法和使用陰道保濕劑。陰道擴張器為例，可分隔及防止陰道粘膜壁之間的粘連，並拉伸陰道組織，防止纖維化。另可透過盆底物理療法，增強盆底肌肉。陰道保濕劑則有助清潔陰道內壁並減少細菌感染風險，建議每週可用1至2次。李醫生表示，抗癌路上會面臨多重挑戰，勉勵患者要克服困難，現時有多種有效的治療方法能提供協助，從而改善患者的生活質素。

▲ 臨床腫瘤科專科醫生李慧敏