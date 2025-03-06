大學教育｜城大開辦全港首個商業人工智能理學碩士　設＄50,000獎學金助傑出學生追夢

▲ 一眾嘉賓於香港城市大學商學院資訊系統學系商業人工智能理學碩士（MScAIB）新課程啟動禮上合照。

【香港城市大學】近年，生成式人工智能（Generative AI）呈現爆發式發展，全球各地均積極擁抱AI變革浪潮，不斷推出各種政策與投放大量資源，推動人工智能的研發和產業應用。香港作為國際金融中心，一直以發展成為國際創科中心為目標，香港政府於上週發表2025-26年度《財政預算案》中，特別強調推動數字經濟與創新科技的發展，提出預留十億元，成立「香港人工智能研發院」，全面加快香港人工智能創新研發和產業應用的步伐。

開辦全港首個商業人工智能理學碩士（MScAIB）課程

香港城市大學商學院資訊系統學系（城大資訊系統學系）去年9月成立「商業生成式人工智能實驗室」，致力推動人工智能在商業領域的相關研究與創新應用，同年獲政府創新科技署的第一批「產學 研 1+計劃」撥款資助，研發「集成科研知識圖譜和大型語言模型的聯邦學習技術」。同期，也申請開辦全港首個商業人工智能理學碩士（MScAIB）課程，旨在孕育出AI與商業知識並重，且具備國際視野的新世代跨專業領袖，為推動香港創新科技發展進程上作出關鍵性的重大貢獻。

「香港城市大學商學院資訊系統學系商業人工智能理學碩士（MScAIB）新課程啟動禮」於昨日（5日）在香港城市大學劉鳴偉學術樓舉⾏，活動邀請到香港城市大學商學院資訊系統學系系主任王翀教授、香港城市大學商學院院長陳家樂教授、香港城市大學商學院資訊系統學系商業人工智能理學 碩士課程主任馬建教授、阿里雲智能全球培訓營運與策略成長總監吳家麟先生、浪潮卓數大數據產 業發展有限公司粵港澳大灣區總經理吳爍先生、微軟香港區域科技長許遵發先生、香港數碼港管理 有限公司創業家組總監蘇雅麗女士、及Google Cloud 香港解決方案架構總監周昌願先生蒞臨主禮。

18年AI研究成果豐碩 獲政府首批「產學研1+計劃」撥款資助

城大資訊系統學系商業人工智能理學碩士課程主任馬建教授所領導的團隊，自2007年起開發了協同 創新網絡平台「科研之友」(ScholarMate.com)。該平台已發展成為全中國最大的專業化科研社交網 絡，為資助機構、大學、科研院所及科技企業搭建了重要的互動橋樑，促進論文、專利等公開資訊 的交流與共享，助力科研合作與創新發展。

團隊於2024年成功推出「科創GPT」，通過對開源大語言模型進行優化訓練與微調，構建了涵蓋學科 領域及產業分類的科研知識圖譜與知識向量庫，使其具備「專業化、個性化、可負擔和更安全」等特點。近期，團隊利用科創GPT為「政產學研」用戶提供智能檢索、智能推薦及知識共創等服務， 並針對協同創新生態中的客戶提供定制化解決方案，幫助其應對科研創新中的關鍵挑戰，推動科技 管理、成果轉化及技術轉移的數字化轉型，從根本上重塑「科技創新服務」的供應方式。

隨後，該計劃獲得了香港首批「產學研1+計劃」的資金支持，進一步研發「融合科研知識圖譜與大 語言模型的聯邦學習技術」。這一技術整合科研知識圖譜與大型語言模型，借助生成式人工智能技術 持續提升「科技創新服務」的效能，促進知識共創，助力各行各業加速實現數字化轉型與可持續發 展。

把握AI新機遇 力推全港首個MScAIB課程 劍指全球領先商業生成式人工智能領域學系

城大資訊系統學系是全香港和亞太地區規模最大的資訊系統學系之一，一直緊貼時代步伐，不斷創 新課程內容，幫助新一代學生掌握未來職場中最需要的技能和知識。有見各界對AI專才求賢若渴， 城大資訊系統學系於2025/26年度開辦全港首個商業人工智能理學碩士（MScAIB）課程，課程提供全 日制、兼讀制，全日制正常修讀期為1年，最長修讀期為2.5年; 兼讀制正常修讀期為2年，最長修讀 期為5年。旨在培養能夠有效理解和應用AI技術的新一代商業領袖，課程由即日起至5月31日接受申 請，招生名額約50個。

城大商學院院長陳家樂教授出席啟動禮時表示：「商業人工智能理學碩士（MScAIB）課程絕對是一個革命性的創新課程，是全港首個融合科技及商業智能並重的人才培訓碩士課程，以培育掌握 AI 技術 和專業知識，同時擁有商業智慧、創新思維、具備國際視野的跨專業領袖。我們為此課程提供世界 級頂尖師資、學習環境、教學配套、全方位學生支援、實習機會及獎學金。如去年城大資訊系統學 系馬建教授帶領的科研項目團隊獲得創新科技署「產學研1+計劃」撥款資助，研發「集成科研知識 圖譜和大語言模型的聯邦學習技術」，利用生成式人工智能技術實現知識共創。城大資訊系統學系開設的商業生成式人工智能實驗室，配備全港最頂尖的創科基礎設施，令到我們的團隊能更能積極推 動各種AI相關研究與技術應用，為香港創科發展作出重大貢獻。」

城大資訊系統學系系主任王翀教授表示：「城大資訊系統學系在AI研究與教學水平一直處於領先地位，同時亦是全港首個專注於探索商業趨勢和業務創新發展的學系。對於香港正積極融入科創大潮 中，我們未來的發展規劃十分明確：立志成為商業生成式人工智能領域的全球領先學系，同時為智慧商業社會培養智慧人才視為重要使命。為了實現此目標，我們成立『商業生成式人工智能實驗室』， 以及開辦『商業人工智能理學碩士（MScAIB）課程』，期望從研究工作到教育工作，都能把我們的技術、經驗與知識都能發揮到極致，藉此進一步推動本地創科研發，同時引領智慧商業人才的培養， 協助香港全方位加速構建協同創新生態圈，為社會可持續發展作出重大貢獻。」

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結合AI技術與商業智慧 助學生掌握3大未來商業必備技能

商業人工智能理學碩士（MScAIB）課程專為具備資訊科技或商業背景的人士設計，是全港首個將 AI 技術與商業應用深度結合的創新課程。課程聚焦生成式 AI 技術的方法與實際應用，並整合城大商學 院核心領域知識，如會計、金融、營銷、營運及管理，幫助學生全面應對未來商業環境中的挑戰。 通過本課程，學生將學到以下關鍵能力：1）運用 AI 提升商業效率；2）規劃與管理 AI 項目以推動 商業創新；3）設計對社會及產業可持續發展有益的 AI 解決方案。這些技能將使畢業生在數字轉型 浪潮中成為引領變革的領導者。

師資雄厚 獲多間科技巨頭支持 提升教學品質精益求精

城大資訊系統學系擁有一支世界頂尖的師資團隊，教授們不僅具備深厚的學術背景，還在資訊科技與商業應用領域擁有豐富的實戰經驗。面對 AI 技術的快速發展，團隊持續自我提升，早前更安排教 師參加史丹福大學的線上培訓課程，深入學習生成式 AI 等前沿知識，確保教學內容與時並進。憑藉卓越的師資力量，城大資訊系統學系助力學生在瞬息萬變的 AI 科技與商業環境中脫穎而出。

商業人工智能理學碩士（MScAIB）課程獲得阿里雲、浪潮卓數、微軟和 Google 等科技巨頭的高度認可，並以實際行動全力支持教學工作。多家頂尖 AI 企業派遣資深技術專家擔任特約教授，參與生成 式 AI、大語言模型及提示詞工程等前沿課程的教學，確保課程緊貼最新科技動態與市場需求。這些 特約教授在各自領域擁有深厚的專業知識與實踐經驗，為課程注入了極高的價值。

學生通過與行業專家的互動，能夠深入了解當前最前沿的AI技術及其商業應用。此外，合作機構還特別提供免費的AI軟體服務，供註冊課程的學生使用，幫助他們在實踐中鞏固所學知識，提升AI技術應用能力。這種理論與實踐相結合的學習模式，讓學生在未來應對真實商業挑戰時更加游刃有 餘。

多元實習與實驗室資源並重 助力理論與實踐相結合

在商業人工智能碩士課程中，實習是學習過程中的重要環節。課程注重理論與實踐相結合，學生可 選擇修讀3至6學分的實習課程（IS5238 商業實踐實習），以獲得優質企業的實習機會。這些機會包括參與企業AI商業應用項目或大學相關AI研究工作，讓學生在實戰中熟練運用AI工具，將課堂所學付 諸實踐，積累寶貴的實戰經驗。同時，學生還能結識志同道合的夥伴，拓展人脈網絡，為未來職業 發展奠定穩固基礎。

面對AI課程普遍存在的教學資源與案例匱乏挑戰，城大資訊系統學系迎難而上，成立「商業生成式 人工智能實驗室」支持課程教學。該實驗室專門面向商業人工智能理學碩士（MScAIB）的學生開放， 提供頂尖的AI軟硬體資源及多樣化的創科研究和實習機會。為解決案例不足問題，團隊與夥伴公司 合作，在實驗室內自主開發具有香港和大灣區特色的AI商業應用案例，為學生提供更多接觸真實商 業數據和實際案例的機會。這些資源不僅可以豐富課堂討論內容，還幫助學生深入理解AI在商業中 的實際應用，顯著提升實踐能力。

此外，課程學生有資格參加由全球頂尖AI企業舉辦的專業認證考試，如阿里雲「通義千問」大型語言模型工程師認證、Google專業機器學習工程師認證及微軟Azure人工智能工程師認證等。這些國際 認可的專業資格進一步增強學生的競爭力，助其在職場中脫穎而出。

畢業出路廣闊 前景光明 課程備受期待

隨著政府和企業加速數字化轉型，市場對AI專才的需求持續攀升。數據分析師、AI工程師等職位已 成為未來炙手可熱的職業。完成「商業人工智能理學碩士（MScAIB）課程」的畢業生，將具備跨領 域專業知識與技能，在金融服務、貿易與物流、法律與諮詢服務、科技與資訊服務以及零售等香港 核心商業領域中展現卓越競爭力。他們可在科技公司、跨國企業或新創公司中擔任領導角色，推動 各產業實現智能化與數字化轉型。

城大資訊系統學系商業人工智能理學碩士課程主任馬建教授表示：「MScAIB課程不僅面向香港本地， 更瞄準內地及國際市場。近年來，愈來愈多中國大學畢業生選擇到香港深造，特別是在商業與AI領 域。根據我們對不同地區學生的調查，近八成（76%）受訪者認為MScAIB課程極具吸引力。此外， 通過Google趨勢分析發現，全球對商業AI、商業智能及AI商業應用等關鍵詞的關注度持續上升，預計 該課程將受到廣泛歡迎。」

憑藉多元化的實習機會、頂尖實驗室資源及國際化視野，MScAIB課程將成為培養未來商業AI領袖的重要平台，助力學生在快速變化的科技時代中取得成功。

設港幣＄50,000 獎學金 助傑出學生無憂追夢

商業人工智能理學碩士（MScAIB）課程設有獎學金，以表揚成績卓越的學生，每位成功申請者最高可獲港幣＄50,000 獎學金，並可在學系引薦下參加不同的實習計劃，獲得來自企業和研究項目的多方資助，藉此幫助他們減輕經濟負擔，讓其全心全意投入學習和研究。

有關資訊系統學系【商業人工智能 理學碩士】課程

課程名稱 (編號)： 資訊系統學系【商業人工智能 理學碩士】（P85） 開放申請： 現已開放申請

申請截止日期： 2025 年 5 月 31 日

2025/26 年度招生名額： 50 個

最低畢業要求： 30 學分

學制： 1 年（全日制）／2 年（兼讀制）

最長修業年期： 2.5 年（全日制）／5 年（兼讀制）

課程主任： 馬建教授

課程費用：【按此】

入學條件

申請者必須符合大學的基本入學要求和個別課程的特定入學要求。

基本入學要求

申請入讀香港城大碩士課程的人士必須：

持有獲認可香港或海外大學所頒授的學士學位；或

持有其他獲大學承認的同等學歷；或

申請人應具備有關 IT/IS 或商業方面的中級知識，並需要透過完成相關學士學位課程或具有相關 工作經驗作證明。

(應屆畢業本科生如能在開學前取得所需學歷資格，亦可提交申請。)

英語能力要求

申請者如畢業於非英語授課的大學，必須符合以下的最低英語能力要求^：

托福（TOEFL）網考總成績達 79 分或以上@#；或

雅思國際英語語言測試（IELTS）總級別6.5或以上@##；或

新制的中國國家大學英語考試（六級）成績為450分或以上；或

其他同等英語測試證明

@TOEFL 及 IELTS 成績有效期為 2 年。申請人需提交英語測試成績，該獲取成績以大學開始報名日 期前計算2年內方為有效。

#申請人必須安排教育考試服務中心（Educational Testing Service）（ETS）將托福成績直接發送給大 學。城大的托福機構號碼是 3401。

##申請人必須透過雅思官方考試機構 IELTS Results Service e-delivery 將雅思成績直接發送給香港城 大研究生院。

* 持有舊制大學英語六級考試成績的申請者必須取得合格。持有新制大學英語六級考試成績的申請 者，請瀏覽網上課程概覽，查閱個別課程對英語六級考試總分的要求。

^個別學院／學系或按其學術範疇訂定較高的英語能力要求，或其他認受的同等英語資歷。

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