猝死危機丨重症科醫生點評超過8成35歲以下猝死人士　生前都有1個致命習慣

【熬夜 /睡眠不足/猝死】著名音樂人方大同在2月21日因病離世，享年41歲，令外界不勝唏噓。眾所周知，這位音樂才子長年食素，而且不煙不酒，卻唯獨有一個壞習慣無法戒掉。台灣有醫生便引用研究，指出35歲以下猝死案例中，超過8成人士都曾有這個壞習慣，更指這個壞習慣對身體傷害極大。

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猝死危機丨方大同熬夜成習慣埋下健康隱患？

據了解，長年食素的方大同生活習慣其實非常良好，不但不煙不酒，又只食健康素菜，惟由於對音樂非常執著，因此每當製作專輯時總是全身投入，一天工作18個小時早已成為常態。他曾表示每次製作專輯時，總免不了熬夜：

我知道熬夜對肝功能不好，但是國外歌手可以兩年半才發一張專輯，我們一年發一張，如果要做一張跟國外歌手的音樂品質一樣的專輯，就必須得壓縮時間。

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台灣重症專科醫生黃軒早前於Facebook發文指，即使不吸煙不飲酒，注重飲食健康，但一旦熬夜，便會令身體加速崩潰，並指出熬夜可能會為身體帶來8大傷害，如體重失控、免疫系統崩潰、皮膚狀況惡化、增加猝死風險、大腦功能衰退、癌症風險上升、消化系統受損，以及情緒波動大。

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體重失控，發胖無法逆轉：熬夜會影響體內荷爾蒙分泌，使人感到饑餓，導致暴飲暴食，特別是高熱量的宵夜，而夜間身體代謝率下降，攝入的熱量無法有效消耗，脂肪更容易囤積在腰腹，讓人變成易胖體質，減肥也變得更困難。

免疫系統崩潰：連續3天睡眠不足，身體的免疫細胞活性便會下降70%，這意味著防禦機制變弱，更容易感冒、生病，甚至腸胃功能失調，長期熬夜者還可能出現身體慢性發炎。

皮膚狀況惡化：熬夜導致膠原蛋白加速流失，使肌膚變得暗沉、鬆弛，黑眼圈、細紋、痘痘等問題接踵而至。

心血管健康亮紅燈：夜晚是心臟修復的關鍵時刻，但熬夜會導致心臟持續超負荷運作，增加血壓、心率不穩的風險。統計顯示，35歲以下猝死案例中，超過80%都與長期睡眠不足有關。

大腦功能衰退、記憶力下降：熬夜會影響大腦神經傳遞，使人注意力不集中，反應遲鈍，甚至「話到嘴邊卻想不起來」。研究顯示，常熬夜者的腦細胞死亡速度是正常人的2倍，35 歲時，也許已可能已擁有60歲的腦力。

癌症風險上升：褪黑激素，是人體的天然抗癌物質，但熬夜會抑制其分泌， 研究發現，長期熬夜者的癌症發病率比早睡者高出40%。

消化系統受損：肝臟與腸胃在夜間進行修復與排毒，但熬夜打亂這一過程，使得胃酸分泌失調，容易引發胃潰瘍、消化不良等問題。

情緒波動大：睡眠不足，會讓大腦的情緒調節中樞過度活躍，使人變得焦慮、暴躁，甚至增加抑鬱症的風險。

黃軒引用研究數據指，只要連續3天睡眠不足，身體的免疫細胞活性便會下降70%；35歲以下猝死案例中，超過80%都與長期睡眠不足有關；熬夜者的腦細胞死亡速度是正常人的2倍；長期熬夜者的癌症發病率比早睡者高出40%。因此呼籲儘早戒掉熬夜習慣。

運動養生｜8種運動有助延壽

該項研究一共找來8577名年齡由20歲至93歲的參與者，進行長達25年（由1991年至2017年）的追蹤調查，並分析他們運動的種類及習慣等資料。而根據研究結果，相比久坐不運動的人士，定期進行運動的確有助延壽，而不同運動可延壽的幅度亦各有不同，其中發現以下8種運動的延壽效果最佳。

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