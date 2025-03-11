控糖之道｜每10名港人1人患糖尿病　醫生認證飯後必做「1件事」有效控糖零成本

▲ 每10名港人1人患糖尿病，醫生認證飯後必做「1件事」有效控糖零成本。

【糖尿病／減肥／高血糖／控糖方法】糖尿病是一種慢性疾病，香港每10人中便有1人患上此病。糖尿病及其引發的併發症對健康影響不容忽視。台灣減重醫生蒼藍鴿近日發文，提醒民眾飯後處於活動狀態，便能有效控制血糖。

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蒼藍鴿近日於其Facebook專頁發文分享，人體的血糖大約在飯後一小時後會達到高峰，若在接下來的兩小時血糖仍超過200mg/dL，則符合糖尿病的診斷標準，飯後血糖介於140-200mg/dL之間屬於偏高。

蒼藍鴿指出，對於血糖偏高或糖尿病患者，「飯後不要坐著」是根本且有效的方法，可以選擇外出散步、原地踏步，甚至速度較慢的超慢跑等。他強調，只要在飯後處於活動狀態，都能有效幫助控制血糖，甚至還能減重。避免飯後立即坐下，養成運動的習慣，控糖及減重效果將會逐漸顯現。

逆轉糖尿病｜3招穩定血糖

減重醫生蕭捷健曾發文表示，太多脂肪會讓胰臟「中毒」，功能變差，血糖就失控，而透過減重能清掉這些內臟脂肪，讓胰臟恢復正常。發作4年以內的糖尿病，胰島細胞還沒有被「油死」，就有機會逆轉糖尿病。

他強調，重點並非完全不吃碳水，而是要聰明控糖、配合運動，提高胰島素敏感度。他同時分享3招穩定血糖的方法：

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1. 選擇低升糖指數的澱粉

白飯、麵條屬於高升糖指數的澱粉，若是食用，便會讓血糖飆升，建議替換成糙米、番薯、藜麥、豆類（鷹嘴豆、紅豆、綠豆），這些食物澱粉釋放能量較慢，血糖上升的速度也會比較慢，對胰島素的壓力自然減少。

2. 多吃蛋白質和膳食纖維

每餐要先攝取足夠的蛋白質，包括雞肉、海鮮、豆腐，然後再吃蔬菜，最後才吃澱粉。蛋白質和纖維不但能夠延緩血糖上升，還能增加飽足感，避免吃過量的食物。

3. 避開隱藏的糖

包括含糖飲料、番茄醬、沙律醬，糖的含量都相當高。糖醋肉和排骨也有不少的勾芡和糖，應盡量避開。

糖尿病｜糖尿病8大症狀

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糖尿病飲食｜8種食物可逆轉糖尿病

台灣腎臟科醫生江守山曾在其著作《生病一定要吃藥嗎？》中，分享以下8種有助逆轉糖尿病的食物：

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資料來源：台灣減重醫生蒼藍鴿

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