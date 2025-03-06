  • 13°C
香港時間：202536日 (四) 13:27

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 啟德體育園 蔡頌思 回南天 超市大搜查 學生津貼 結業潮 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

食蛋迷思｜一日可食幾多隻蛋？　專家曝每日勿食過呢個數　2種蛋少食為妙！

健康資訊

撰文： 黃堯姿

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 啟德體育園 蔡頌思 回南天 超市大搜查 學生津貼 結業潮 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

【雞蛋／每日食／膽固醇】雞蛋不但美味，更是不少健身人士的首選。過往有不少網紅真人挑戰人類連續食蛋會有哪些身體變化，台灣有專家拆解每日食蛋迷思，亞洲人切勿超過這個數，以維持體內好壞膽固醇的平衡。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜適時放負尋找情緒出口　臨床心理學家教做靜觀整頓思緒

台灣臨床毒物科護理師譚敦慈在當地健康節目《醫點不誇張》中分享了她對蛋類攝取的看法，引用多項研究指出，人體70%的膽固醇是由自身製造，僅30%是來自於飲食。因此，蛋的攝取對膽固醇的影響並不如想像中那麼大。

她提到，牛津大學與哈佛大學曾進行研究，讓受試者一天攝取20多顆蛋，結果發現，總膽固醇與壞的膽固醇（LDL）下降，而好的膽固醇（HDL）上升。故此證明，適量攝取蛋類對膽固醇的影響有限，但仍需根據個人體質與健康狀況，進而調整蛋類攝取量。

食蛋迷思｜一天建議吃幾顆蛋？

根據北京大學的研究，黃種人一天攝取3顆蛋，有助於提升好的膽固醇，並降低總膽固醇與壞的膽固醇。因此，譚敦慈建議，一般人一天吃蛋的量以3顆為佳。而且雞蛋的烹調方法亦有分別，她建議吃全熟蛋，而有2種蛋不太建議多食：

  • 半熟蛋：可能含有沙門氏菌或禽流感病毒，存在食安風險。蛋白中的「蛋白質抑制酶」需要透過加熱破壞，才能讓人體有效吸收營養。
  • 滷水蛋：經過長時間滷煮的蛋可能因蛋白質過度加熱而產生「氧化膽固醇」，變相對心血管健康不利。她建議選擇剛煮好的蛋，如想吃滷水蛋，避免挑選顏色過深或滷煮過久的蛋，浮在表面的淺色滷煮過會較好。

食蛋迷思｜連蛋黃一起吃　營養翻倍

很多人誤以為蛋黃是膽固醇的來源，故此會避開食用蛋黃，只吃蛋白。譚敦慈指出，蛋黃富含葉黃素，是人體最容易吸收的營養來源，故此蛋黃很有營養價值。此外，偶爾會見蛋黃變灰綠色，擔心會否含有毒重金屬。她解釋，蛋黃變色是因為煮太久，硫化氫與鐵結合所致，除了外觀變色外，無損食物營養和品質，大可安心食用。

綜合研究與專家建議，一天攝取3顆蛋是一個合理的份量，有助於維持膽固醇平衡。以下綜合吃雞蛋4大飲食建議

  • 選擇全熟蛋，避免半熟蛋的食安風險。
  • 避免長時間滷煮的蛋，以減少氧化膽固醇的產生。
  • 蛋黃富含營養，不必刻意剔除。
  • 每個人的體質不同，建議根據自身健康狀況與抽血結果，調整蛋類攝取量

食蛋迷思｜煮法越簡單 營養越豐富

台灣營養師劉怡里在Facebook專頁分享影片，建議正常成年人一天吃2至3隻雞蛋為佳，攝取不會過量；另外，最好吃全蛋，營養比較豐富，因蛋黃中含有維他命A、D、E，葉黃素及玉米黃素，對眼睛和身體健康非常有好處。而烹調方法對於吸收雞蛋營養很關鍵，「水煮蛋」的吸收率竟可達99%。

食蛋迷思｜吃雞蛋6大好處

日本內科醫生栗原毅在「PRESIDENT Online」網站列出雞蛋含有的多種營養素，包括1隻雞蛋就有約10克蛋白質，還含有豐富維他命A、B2、B6、B12、E和D3；同時還有防癌等功效：

點擊圖片放大
+5
+4

食蛋迷思｜9款安全雞蛋清單

水中銀於2023年11月至2024年2月期間，在本港各大超市商店選購了13個雞蛋品牌，共14款雞蛋樣本，進行「轉基因鯖鱂魚」及「斑馬魚」胚胎毒性測試。結果顯示，在樣本安全測試中，9個樣本顯示為綠魚（代表品質卓越）、4個樣本為黃魚（代表品質合格）及1個樣本為紅魚 （代表有待改善）。

以下為9款安全雞蛋清單：

點擊圖片放大
+9
+8

相關文章：

膽固醇｜哈佛醫學博士生實測1個月吃720隻雞蛋 膽固醇指數現驚人結果

飲食健康｜健身網紅實測 一個月連食900隻雞蛋 身體變化超驚人

雞蛋營養︱雞蛋點食最有營養？ 營養師大推「1款煮法」+ 食用份量營養吸收率高達99%

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

糖尿病飲食｜1日1隻雞蛋增患糖尿病風險14%？研究揭這些人最高危　醫生拆解致病關鍵
19:27 2025/02/27
糖尿病飲食｜1日1隻雞蛋增患糖尿病風險14%？研究揭這些人最高危　醫生拆解致病關鍵
雞蛋檢測2024｜類雌激素可致癌不育　9款通過毒性測試安全雞蛋清單
11:33 2024/03/22
雞蛋檢測2024｜類雌激素可致癌不育　9款通過毒性測試安全雞蛋清單
回春秘訣︱男子日吃5隻雞蛋4個月後面色紅潤驚人「回春」　醫生揭雞蛋6大好處：防癌防腦退化
17:34 2024/05/07
回春秘訣︱男子日吃5隻雞蛋4個月後面色紅潤驚人「回春」　醫生揭雞蛋6大好處：防癌防腦退化

你可能感興趣

糖尿病飲食｜1日1隻雞蛋增患糖尿病風險14%？研究揭這些人最高危　醫生拆解致病關鍵
19:27 2025/02/27
糖尿病飲食｜1日1隻雞蛋增患糖尿病風險14%？研究揭這些人最高危　醫生拆解致病關鍵
雞蛋檢測2024｜類雌激素可致癌不育　9款通過毒性測試安全雞蛋清單
11:33 2024/03/22
雞蛋檢測2024｜類雌激素可致癌不育　9款通過毒性測試安全雞蛋清單
回春秘訣︱男子日吃5隻雞蛋4個月後面色紅潤驚人「回春」　醫生揭雞蛋6大好處：防癌防腦退化
17:34 2024/05/07
回春秘訣︱男子日吃5隻雞蛋4個月後面色紅潤驚人「回春」　醫生揭雞蛋6大好處：防癌防腦退化
健康問題 健康養生 減肥 葉黃素 蛋白質 膽固醇 維他命

最高瀏覽

40億千金｜蔡繼有孫女騷鑽戒宣布結婚　「40億千金」蔡頌思榮升人妻
40億千金｜蔡繼有孫女騷鑽戒宣布結婚　「40億千金」蔡頌思榮升人妻
日本地震預言｜富士山若爆發恐5億噸火山灰籠罩東京　史載爆發前有1徵兆【附火山爆發6大影響】
日本地震預言｜富士山若爆發恐5億噸火山灰籠罩東京　史載爆發前有1徵兆【附火山爆發6大影響】
防癌飲食｜抗癌名醫20年內患4種癌　自小愛吃3類食物養出致癌體質
防癌飲食｜抗癌名醫20年內患4種癌　自小愛吃3類食物養出致癌體質
Healthy Life丨24歲城大女生玩空中瑜珈突中風入ICU緊急開腦淪半癱　慈母不離不棄半年現復康奇蹟
Healthy Life丨24歲城大女生玩空中瑜珈突中風入ICU緊急開腦淪半癱　慈母不離不棄半年現復康奇蹟
珍惜生命｜沙田14歲男童高處墮下送院不治　連續兩日第二宗學生墮樓亡
珍惜生命｜沙田14歲男童高處墮下送院不治　連續兩日第二宗學生墮樓亡