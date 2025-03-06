食蛋迷思｜一日可食幾多隻蛋？　專家曝每日勿食過呢個數　2種蛋少食為妙！

【雞蛋／每日食／膽固醇】雞蛋不但美味，更是不少健身人士的首選。過往有不少網紅真人挑戰人類連續食蛋會有哪些身體變化，台灣有專家拆解每日食蛋迷思，亞洲人切勿超過這個數，以維持體內好壞膽固醇的平衡。

最新影片：

台灣臨床毒物科護理師譚敦慈在當地健康節目《醫點不誇張》中分享了她對蛋類攝取的看法，引用多項研究指出，人體70%的膽固醇是由自身製造，僅30%是來自於飲食。因此，蛋的攝取對膽固醇的影響並不如想像中那麼大。

她提到，牛津大學與哈佛大學曾進行研究，讓受試者一天攝取20多顆蛋，結果發現，總膽固醇與壞的膽固醇（LDL）下降，而好的膽固醇（HDL）上升。故此證明，適量攝取蛋類對膽固醇的影響有限，但仍需根據個人體質與健康狀況，進而調整蛋類攝取量。

食蛋迷思｜一天建議吃幾顆蛋？

根據北京大學的研究，黃種人一天攝取3顆蛋，有助於提升好的膽固醇，並降低總膽固醇與壞的膽固醇。因此，譚敦慈建議，一般人一天吃蛋的量以3顆為佳。而且雞蛋的烹調方法亦有分別，她建議吃全熟蛋，而有2種蛋不太建議多食：

半熟蛋：可能含有沙門氏菌或禽流感病毒，存在食安風險。蛋白中的「蛋白質抑制酶」需要透過加熱破壞，才能讓人體有效吸收營養。

滷水蛋：經過長時間滷煮的蛋可能因蛋白質過度加熱而產生「氧化膽固醇」，變相對心血管健康不利。她建議選擇剛煮好的蛋，如想吃滷水蛋，避免挑選顏色過深或滷煮過久的蛋，浮在表面的淺色滷煮過會較好。

食蛋迷思｜連蛋黃一起吃 營養翻倍

很多人誤以為蛋黃是膽固醇的來源，故此會避開食用蛋黃，只吃蛋白。譚敦慈指出，蛋黃富含葉黃素，是人體最容易吸收的營養來源，故此蛋黃很有營養價值。此外，偶爾會見蛋黃變灰綠色，擔心會否含有毒重金屬。她解釋，蛋黃變色是因為煮太久，硫化氫與鐵結合所致，除了外觀變色外，無損食物營養和品質，大可安心食用。

綜合研究與專家建議，一天攝取3顆蛋是一個合理的份量，有助於維持膽固醇平衡。以下綜合 吃雞蛋4大飲食建議 ：

選擇全熟蛋，避免半熟蛋的食安風險。

避免長時間滷煮的蛋，以減少氧化膽固醇的產生。

蛋黃富含營養，不必刻意剔除。

每個人的體質不同，建議根據自身健康狀況與抽血結果，調整蛋類攝取量

食蛋迷思｜煮法越簡單 營養越豐富

台灣營養師劉怡里在Facebook專頁分享影片，建議正常成年人一天吃2至3隻雞蛋為佳，攝取不會過量；另外，最好吃全蛋，營養比較豐富，因蛋黃中含有維他命A、D、E，葉黃素及玉米黃素，對眼睛和身體健康非常有好處。而烹調方法對於吸收雞蛋營養很關鍵， 「水煮蛋」的吸收率竟可達99%。

食蛋迷思｜吃雞蛋6大好處

日本內科醫生栗原毅在「PRESIDENT Online」網站列出雞蛋含有的多種營養素，包括1隻雞蛋就有約10克蛋白質，還含有豐富維他命A、B2、B6、B12、E和D3；同時還有防癌等功效：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

食蛋迷思｜9款安全雞蛋清單

水中銀於2023年11月至2024年2月期間，在本港各大超市商店選購了13個雞蛋品牌，共14款雞蛋樣本，進行「轉基因鯖鱂魚」及「斑馬魚」胚胎毒性測試。結果顯示，在樣本安全測試中，9個樣本顯示為綠魚（代表品質卓越）、4個樣本為黃魚（代表品質合格）及1個樣本為紅魚 （代表有待改善）。

以下為9款安全雞蛋清單：

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

相關文章：

膽固醇｜哈佛醫學博士生實測1個月吃720隻雞蛋 膽固醇指數現驚人結果

飲食健康｜健身網紅實測 一個月連食900隻雞蛋 身體變化超驚人

雞蛋營養︱雞蛋點食最有營養？ 營養師大推「1款煮法」+ 食用份量營養吸收率高達99%

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5