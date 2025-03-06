香港先生︱前TVB小生母親患乳癌　 完成四針化療抱孫女：是重生的開始

▲ 高鈞賢媽媽抱初生孫女。

【高鈞賢 / 香港先生 / 港男】現年40歲的前香港先生冠軍高鈞賢（Matthew），在去年底在個人社交平台公布與年輕10年的圈外女友結婚，同時上載太太照，雙喜臨門。

而高鈞賢女兒趕及在龍年於今年1月中出生，「小龍女」取名為高子琳，英文名是Liona。可是，高鈞賢同時亦在去年底透露，媽媽患乳癌二期。

高鈞賢太太︱不甘老婆被網上攻擊 高鈞賢護妻回應稱早知太太曾結婚

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香港先生︱抗癌正能量

在昨日（3月5日）高鈞賢在個人社交平台上載一段為女兒Liona安排上門打疫苗注射的影片，從片中所見，在力抗癌魔的高媽媽雖然身形瘦削，但精神狀態不錯，她戴住口罩，但從眼角可知高媽媽在笑。

同時，高鈞賢寫道：「媽媽抗癌正能量 四針化療完成！這不是終點，是重生的開始 謝謝我的小太陽Liona，你的笑容是最好的止痛藥 感謝上門為小寶貝完成疫苗」。網民紛紛留言，為高媽媽打氣祝好早日康復。

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