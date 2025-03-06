啟德桌球賽｜觀眾被要求離場影響本港盛事形象　鄭泳舜：主辦方與園區溝通不足

▲ 世界格蘭披治桌球大獎賽發生觀眾被要求離場事件，引發社會各界關注。（陳靜儀攝）

世界格蘭披治桌球大獎賽前晚（4日）於啟德體育園區舉行，期間發生觀眾在賽事尚未結束前被要求離場事件，引發社會各界關注。有立法會議員對此表示失望和詫異，認為事件對本港舉辦盛事形象有影響，情況不理想。

立法會議員、大型體育活動事務委員會副主席鄭泳舜今早（6日）在電台節目表示，事件對本港舉辦盛事形象有影響，認為今次主辦單位不是沒有經驗，事前已有通知園方賽事會延長2小時，相信事件是因溝通不足導致，建議各大主辦方應汲取教訓，下次做好預案，避免同類事件再次發生。

對於文化體育及旅遊局局長羅淑佩昨日解釋，要求觀眾離場是基於擔心觀眾未能趕上乘搭交通工具離開，鄭泳舜認為此理由難以成立。他認為，由於賽事是在啟德舉行，交通配套應可妥善安排；相信是源於主辦單位與園區溝通出現問題，促請日後主辦方應以觀眾體驗為優先考慮，而非僅從管理方角度出發。

浸會大學體育、運動及健康學系教授劉永松認為，事件明顯是「外行人領導內行人」，有關方面對賽事本質不了解。他表示，這類桌球大獎賽是碩果僅存維持沒有時間限制的傳統，讓球員可思索如何進攻。因此時間彈性很大，即使通宵作賽，也不會要求觀眾離場，主辦方與啟德體育園應早些達成共識。

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