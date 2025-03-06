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日本旅遊｜熱海花火大會2025攻略 空中煙花瀑布震撼眼球

休閒消費

撰文： 吳霆俊

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 啟德體育園 蔡頌思 回南天 超市大搜查 學生津貼 結業潮 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

（右）熱海花火大會壓軸演出「空中尼加拉瓜大瀑布」。（熱海市觀光協會相片）

有別於其他花火祭，熱海花火大會非夏季限定，一年四季都會舉行，今年更多達14場！穿浴衣參加花火大會是不少人的人生必做清單之一，以下立即為你整合今年熱海花火大會攻略。

始於1952年的熱海花火大會，至今已有70多年歷史。與別不同的是，因熱海灣三面被山脈環繞，其凹形地勢使煙火爆發時的聲音有如環迴立體聲效，於山海之間迥盪，非常震撼。故每逢花火大會，都會吸引大批當地人及遊客朝聖。

熱海花火大會風雨不改，即使下雨也會如常舉行。（熱海市觀光協會相片）

銀色煙花雨劃破夜空

夏季花火大會歷時25分鐘，發射約5千發煙火，其他季節則全長20分鐘，逾3千發煙火於空中綻放。由於熱海煙火大會於海上舉行，每每於空中爆發都會於海面產生反射，形成猶如「天空之鏡」般的神奇效果。

熱海花火大會更為著名的，是壓軸演出「空中尼加拉瓜大瀑布（Niagara Falls in the Sky）」。密集的銀色煙花於夜空中同時綻放，形成彷如大片流星雨劃破夜空的美景，視覺效果震懾眼球，令人一世難忘。

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日本人相當重視煙火大會，當日不少人會身穿浴衣到場觀賞，充滿祭典氣氛，會場周邊亦會設有屋台及其他美食攤檔。提提大家，若想佔好位置觀賞花火，可於黃昏5至6時到達沙灘或親水公園草坪台階，並帶備野餐墊方便坐下休息。

一般而言，於花火大會開始前50分鐘至一小時抵達即可，但要留意不能用物品霸位；若想確保有最佳觀賞位置，也可考慮預訂熱海的溫泉旅館，有機會獲安排至專用觀賞席，毋須人迫人，可舒服地欣賞煙火。

作為溫泉鄉，熱海車站前設有免費足湯「家康之湯」讓大家放鬆一下，開放時間為9am至4pm。（熱海市觀光協會相片）

留意交通貼士

交通方面，如從東京出發，可於東京站或新宿站乘搭東海道本綫、東海道新幹綫，或特急踴子號至熱海站。於東京站乘搭新幹綫最快36分鐘即可抵達，每小時一班車。東海道本綫雖然比較便宜，但車程則需兩小時左右。

自駕遊人士尤需留意，花火大會當日將實施人潮管制，大會呼籲大眾盡量使用公共交通工具，因現場車位有限，而離場時亦將安排所有行人先行離開，車輛最後方可駕離會場。故為減輕路面負擔，或避免任何不便，乘搭公共交通工具前往較合適。

遊熱海必食的還有熱海布甸，有多款口味，賣相相當可愛。

除此之外，現時HK Express有直航至靜岡，於靜岡乘搭東海道新幹綫至熱海，只需約34分鐘。若喜歡浸溫泉度假，欣賞自然風景，坐直航至靜岡，玩盡靜岡、熱海及伊豆半島，兼睇富士山，亦是好選擇。

熱海花火大會2025

日期：3月23日、4月20及28日、5月31日、7月25日，8月5、8、18及25日，9月15日、10月13日、11月3日、12月7日

時間：8:20pm至8:40pm；8:15pm至8:40pm（7至8月）

地點：熱海市熱海灣
＊熱海站步行約15分鐘，即達熱海海灘

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