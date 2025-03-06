單親媽媽｜被指離婚後當單親媽壓力大致失常　方皓玟罕拍片反擊：我單親愉快

▲ 方皓玟被指當單親媽媽壓力大，她罕有拍片反擊！

【方皓玟/單親媽媽】歌手方皓玟（小明）自2021年宣布跟日藉丈夫結束4年婚姻後，便身兼父職照顧囝囝。不過近年她突然暴瘦見骨，一度被懷疑患上厭食症，近來她還開始活躍於社交平台Threads，但發文充滿負能量，結果引起網民熱議，更於討論區發帖指她自離婚及買樓後失常，方皓玟見狀即罕有拍片逐點反擊！

單親媽媽方皓玟｜在Threads放負被認為當單親媽媽壓力大

44歲的方皓玟（小明）上月初開始玩社交平台Threads，她在Threads的發文風格就被指有別於一般藝人，例如會留下沒有前文後理的單句：「算吧啦」、「咁又點」、「今日係白卡嘅世界」等等，感覺負能量，有連登網民就此在討論區發帖：「方皓玟個threads都幾特別…」豈料大批網民加入討論，更指她離婚及買樓後失常，又質疑她似有情緒病、厭食症，還認為她當單親媽媽壓力大。

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單親媽媽方皓玟｜方皓玟反擊：我覺得單親係愉快

向來我行我素的小明竟罕有拍片逐點反擊，從影片可見，她先蹲在草地上，頭戴鴨舌帽，打扮型格，她一開首已表示沒有想過自己今時今日還會上連登，繼而讀出帖文標題，再放聲大笑，然後開始反擊網民的質疑，有人指她「單親媽媽壓力大」，她反問：「我壓力大？其實我覺得單親係愉快，最緊要愉快。」

她亦不明白為何大家要攻擊她離婚：「香港嚟講呢，離婚率高達七成，其實三成唔離婚，一路到尾先係少數，咁點解嗰啲少數嘅人要鬧我呢啲多數人呢？OK？Come on, be happy！」

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單親媽媽方皓玟｜反擊厭食傳聞：食極唔肥唔係我想㗎嘛

由於小明去年擔任樓盤代言人，並被指以564萬元購入旺角一個中層單位，對於被指買樓後失常，她笑笑口說：「買咗樓之後失常？我未收樓，所以未失常。」至於藝人麥美恩也十分活躍於Threads，有人就問小明：「見過麥美恩嗰個未？」小明截取麥美恩其中一篇貼文放到影片分享：「風都/吹得起/食多/啲嘢啦/唔/該」，被指有厭食症的小明對麥美恩的發文直接對號入座 ：「咦？佢係咪講我？我留言畀佢先，佢係咪講緊方皓玟？麥美恩，如果你講緊我，你同我單聲，我會回應你，唔使喺Threads度講。」

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其實小明已多次澄清自己沒有厭食症，指自己有好好吃飯，亦有做健身，不過仍有網民留言：「只要一叫佢食多啲嘢健康啲，就可以焫着佢，所以一定係有問題啊。」小明在影片中反擊：「我食到隻積咁，點樣厭食症呀？一個人係咪唔可以食極都唔肥呢？我食極唔肥唔係我想㗎嘛，有家族遺傳呢家嘢，你冇理由針對人個Genes（基因）㗎 ？」

小明這條「反擊」影片分享至IG後，短短兩日已吸逾萬Like，並有不少網民留意表示支持她：「我行我素是你風格 ，不用理會啲黑心鬼，繼續努力加油 ，喜歡你的歌曲。」、「之前見你係咁減肥我以為你情緒出咗問題，點知見你喺threads度嘅表現，唔驚喇。」

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單親媽媽方皓玟｜成長於單親家庭自小獨立自主

小明成長於單親家庭，由母親撫養成長，由於母親工作不穩定，常與胞妹寄宿在別人家，因此她自小已養成獨立自主個性，中學時期更主動提出轉校4次，到長大後她曾受訪感激媽媽無私付出，稱兩人相處似朋友，又打趣指母親是反面教材︰「對她又愛又恨，愛她隨意自我的性格，又會恨佢太貪玩，試過在我十多歲的時候，她去旅行『唔出聲』，整個月沒有回家。」

單親媽媽方皓玟｜身兼父職給予囝囝無限的愛

如今她自己也成為了單親媽媽，可能受成長背景影響，她曾堅強講過，離婚後照顧兒子也可以自在愉快，她的確有坐言起行身兼父職給予囝囝無限的愛，前年5月小明開演唱會，完騷後她接受訪問期間，當時只得5歲的囝囝Luca突然亂入要媽咪抱抱，臨走前更問：「你今晚返唔返屋企呀？」又錫錫媽咪，足見親子關係超好！

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