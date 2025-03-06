鄭中基回歸｜Ronald回歸幕前消瘦　鄭中基被公司員工拍Vlog整蠱

▲ 鄭中基回歸幕前消瘦，公司員工拍Vlog整蠱老闆。

【鄭中基 / 何慶湘 / 機動電視台RTV】鄭中基（Ronald）在去年8月宣布與經理人何慶湘終止合作，指對方工作及道德操守有問題，此時在當時引起軒然大波；而後鄭中基自爆患抑鬱症及酗酒問題，宣告於去年9月演唱會後暫停工作，赴美接受戒酒療程。

近期，隨著鄭中基執導兼主演的電影《阿龍》準備上映，他亦宣布歸回幕前。昨日（5日），「機動電視台RTV」在Instagram分享1條Vlog，記錄鄭中基與公司員工相處的歡笑日常，片中他精神不錯，但略顯消瘦。

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鄭中基回歸｜精神狀態不錯 公司歡聲笑語

鄭中基赴美期間，旗下「機動電視台RTV」由公司藝人員工繼續運作；就在昨日，該電台在IG分享分享1條Vlog「那個男人回來了」，分享「平時喺公司有咩做？」，片中鄭中基身著藍色衛衣及牛仔褲，精神不錯，與員工談笑互動，比去年清減些許。

他一回到公司，就有員工開心表示「爸爸返嚟啦！」，隨即又員工遞上大疊收據要他簽名，幾人裝作哭腔道：「老闆再唔返，個Channel就要冧」、「你再唔返，我就冇糧出啦」。

得知有員工在準備簽證，鄭中基還化身簽證面試官，為員工模擬面試，對話十分搞笑，員工向「鄭面試官」打招呼「Hello，bro」，他直接回嗆「shut up」，片中充滿歡聲笑語。

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鄭中基回歸｜網民：歡迎回歸！

不少網民紛紛留言歡迎鄭中基回歸，「太開心了，想念」、「等你好耐啦」、「大佬終於返嚟啦！」、「歡迎回歸！」、「我好掛住首領呀」、「太開心王者歸來，開心到一整個姨母笑」、「看到他健康而且開朗，熱淚盈眶啊」、「心心念念的基哥回來了」。

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