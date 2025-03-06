生死教育｜香港理工大學專業及持續教育學院舉辦「跨越生死博覽會」 向學生推廣生命與死亡的認識

▲ 開幕典禮合照。

【香港理工大學專業及持續教育學院/生命教育/食物環境衛生署/東華三院】香港理工大學專業及持續教育學院於理大西九龍校園舉辦了「生死教育系列—跨越生死博覽會」，活動旨在增加同學對生命與死亡的認識與理解。是次活動是香港大專院校首個大型以生死教育為主題的博覽會，也是首個走進校園的實體推廣教育活動。

生死博覽會由香港理工大學專業及持續教育學院學生事務處主辦，設有不同生命教育的展覽攤位、多場分享講座及生死教育音樂表演，獲得多達10間包括食物環境衛生署(食環署)、東華三院及多間生死教育機構支持，讓同學能更深入了解「身後事」。

從五度領悟生與死的意義

生死博覽會開幕儀式邀得前演藝人、生命教練、兼善别輔導員及生死教育導師陳敏兒女士擔任開幕禮嘉賓，與大家分享其對生死教育的看法。陳敏兒於⁠2003年發現三仔患上血癌，並於2006年（五歲）病逝；⁠2020年底丈夫廖啟智診斷出末期胃癌，並於2021年3月離世。

陳敏兒於活動開幕期間總結出多次親人經歷死亡：「一次又一次面對生離死別，讓我學習處理各種困難，並願意分享，以死亡悟出生命的意義，成為生命教練，向大家推廣生死教育。」她還分享了一些丈夫廖啟智病榻時的點滴，充分體現了五道的力量，包括：道謝、道愛、道歉、道諒以及道別。「五道人生」是一種做人處世的心態，並且學習活在當下。

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結合沉浸式體驗 啟發學生探索生命意義

香港理工大學專業及持續教育學院學生事務總監劉銳業博士於開幕禮時分享在校園內進行生死教育的經驗：「早前我們帶同學去參觀墳場、東華義莊、海上撒灰以及殯儀館等深度遊，讓同學初步認識到生死教育，發現同學們都感到有興趣，同時亦開始獲得食環署、社福界及至殯儀行業的關注。期後我們亦從參與食物環境衛生署於油塘社區會堂舉辦的人生學堂中得到啟發，決定將生死教育活動帶入校園，成為今次生死博覽會的主辦機構。」

他又相信今次在院校舉行大型生死博覽會，包括展覽及攤位遊戲、一系列有關「身後事」的講座，以及生死教育音樂表演，可提供學生一個沉浸式的體驗，深入理解生命與死亡，從而探索人生的意義。他又指，未來會進一步帶領學生舉行生死教育舞台劇；並會走出校園，與地區組織合辦生死博覽會等。

香港理工大學專業及持續教育學院學生事務處於「生死教育系列—跨越生死博覽會」開幕禮中，發佈了首支以「生死教育」及「綠色殯葬」為主題的創作流行曲《 哪一種送別》，此音樂短片是一首，由香港理工大學專業及持續教育學院學生參與演出及製作，並獲得食環署參與及支持，協力創作一首送給至親離世者的歌曲。

全面認識及了解傳統及最新殯儀發展與趨勢

隨著越來越多人重視環保，綠色殯葬應運而生，讓身故後回歸自然，食物環境衛生署設置攤位及講座向同學講解喪葬的趨勢，由傳統土葬變為火葬，再演變成現今的「綠色殯葬」，讓先人骨灰回歸自然的殯葬方式。生死教育機構「毋忘愛」提倡結合傳統喪禮與現代環保理念，推動「個性化環保喪禮」。講座活動中，「毋忘愛」向學生分享「生前派對」的個案，幫助病者與家屬表達愛與感謝，同共創造珍貴回憶。

自從電影《破．地獄》播出後，更多公眾對殯葬工作有更大興趣和認識，大會亦邀請了社交媒體專頁「黑白灰藍」版主、9年年資的殯儀策劃師鄺汝溡先生向同學分享統籌喪禮的工作內容以及箇中點滴。殯儀策劃服務「慰心善終服務」向同學簡介「生前殯葬服務契約 (生前契約) 」，可為當事人生前就自己或親人逝世後，選擇殯葬禮儀服務，以及與殯葬服務公司訂立合約的殯葬禮儀服務。「潮州社群春秋二祭之習俗、盂蘭勝會之來由及文化」則向同學展示盂蘭文化及習俗。

東華三院透過《五味雜貨店》桌上遊戲，加深學生對生命與死亡的反思以及「預設照顧計劃」的認識。大會亦邀請了曾辦九龍殯儀館開放日音樂會的幾位本地音樂人，包括鄧卓敏、陳啟業及陳欣，以音樂探索生命與死亡的深層意義。

關於音樂短片《 哪一種送別》

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