全國兩會｜消息：丁薛祥冀香港金融「走出去」　鼓勵工商界投資創科

▲ 消息指，丁薛祥會上就香港金融發展提方向。（林曉君攝）

【丁薛祥/甄子丹/金融/創科】主管港澳事務的國務院副總理今日在政協禮堂接見港澳政協委員。消息指，丁薛祥會上就香港金融發展提方向，認為以前多為引進來，未來要走出去。消息又指，丁薛祥鼓勵工商界要投資創新科技。另外，同樣要求要做好年底的立法會選舉。

丁薛祥晤港澳政協｜消息：讚曹光彪是「第一代螃蟹」

據了解，會上共有4位港區政協委員發言，分別是身兼中國和平統一促進會香港總會會長的姚志勝、已故「毛紡大王」曹光彪幼子曹其東、立法會議員蘇長榮、武打影星甄子丹。

其中，曹其東就發揮獨特優勢，為中國式現代化貢獻香港工商界力量提建議，其中提及工商界如何支持創新發展。據知，丁薛祥回應時大讚曹光彪，形容其為「第一代螃蟹」，鼓勵工商界投資創新科技。

全國政協委員盧永雄引述丁薛祥指，創科投資要投早、投小、投長期以及投硬科技，指曾經參觀無人機企業大疆，負責人來自香港科大，當年只用約一萬元做模型，但目前投資回報非常高，鼓勵工商界和金融資本更多投資創科企業。

消息指，蘇長榮會上就擴大提升香港資本市場在國際上的差異化優勢和地位提建議。丁回應時則提醒，香港金融未來要走出去，因之前較多做籌資、引進來工作。

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至於甄子丹，則就中國電影國際傳播體系提出若干建議。消息指，丁希望另一個走出去的是軟實力。

丁薛祥晤港澳政協｜管浩鳴：讚港澳是掌上明珠、鑽石

與會的全國政協委員管浩鳴會後見記者時透露，丁薛祥除了形容港澳是國家的掌上明珠，還說是如鑽石般閃閃生輝。管浩鳴認為，明珠是偏東方的產物，鑽石則是偏西方，但都是閃閃發光的。

不過，據了解，丁薛祥去年見港澳政協時，亦曾形容香港是「鑽石」，更提醒不要「天天搞政治」，要在經濟發展、改善民生方面辦實事。

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全國政協委員吳傑莊則說，丁薛祥肯定兩個特區過去一年的工作，好事、盛事、喜事特別多。希望政協委員要支持特區政府和特首依法施政，做好內聯外通的工作，打開新的局面。

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