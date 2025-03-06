染髮安全｜30歲男一個月狂染4次髮慘變禿頭　醫生：染髮1年不應超這個數

▲ 內地一名男子在一個月內狂染4次髮，結果半個月後變成禿頭。

【染髮／脫髮／禿頭】愛美屬人之常情，但用錯方法有可能適得其反。內地一名30歲男子在過年期間想換新髮型，於是在1個月內狂染4次頭髮，結果半個月後大量脫髮，慘變禿頭。有醫生就建議，染髮一年內不應超過這個次數。

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綜合內地媒體報道，一名來自河南鄭州的男子，想趁過年期間換個新髮型，於是反覆嘗試各種髮色，在短短一個月內就染了4次頭髮。大約過了半個月後，某日男子洗完頭後，竟發現身上都是頭髮，而頭頂僅剩下「幾根毛」，基本上已變成禿頭。

男子見狀，立即到鄭州人民醫院皮膚科求助。副主任醫生李天舉問診後解釋，他會發生嚴重落髮，主要與頻繁使用染髮劑有關。由於男子使用染髮劑的次數過於頻密，對頭皮毛囊造成不當刺激，因此導致休止期落髮。

李天舉亦借此呼籲大眾，不要過於頻繁地染燙頭髮，建議一年不要超過2次，輕則毛幹受損，重則有可能像這名男子般，在短期內出現大量脫髮。

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染髮安全｜醫生教染髮避開這2個顔色

台灣外科醫生江坤俊曾建議，染髮時應避開深褐色跟黑色，因為深色染劑含有較多對苯二胺（PPD），且為了讓染劑有顏色，會加入些許重金屬。除了PPD較多外，深色染劑的重金屬含量通常也比較高，因此建議盡量選擇淺色染髮，可能可以稍微減少接觸PPD及重金屬。

染髮安全｜醫生教染髮「最佳間隔時間」

台灣皮膚科醫生曾德朋亦在《健康2.0》中表示，大部分染劑仍含有化學成分，當染劑塗抹在頭皮或頭髮，經由皮膚吸收後，會進入血液、腎臟，最後透過膀胱排泄。若長期反覆染髮，化學物質則無法被代謝，從而沾附在器官上，長期累積甚至會導致細胞病變。他提醒，若想避免最重要是減低染髮頻率，如需染髮，建議至少「間隔3至6個月」，增加身體排泄機率，讓細胞可以進行自我修復。

染髮安全｜7招減少染髮傷害

本港皮膚科專科醫生胡惠福就長期染髮習慣，提出7招減少染髮帶來的傷害：

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染髮安全｜5招安全染髮

臨床毒物科護理師譚敦慈在當地健康節目《健康云知道》分享自己染髮的小貼士，事前事後會做5件事，減少身體吸收過多化學物。

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染髮安全｜5大建議降低染髮傷害

世界衛生組織（WHO）旗下的國際癌症學會組織曾進行分析，現時未有實質研究報告顯示經常染髮會致癌，但仍有機會對髮質造成傷害，故此給予5大建議，有助把染髮傷害降到最低：

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