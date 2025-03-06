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啟德桌球賽｜桌球賽再有小風波　田北辰指工作人員解說失實

港聞

發布時間： 60 分鐘前

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昨晚桌球大獎賽又發生小風波，有觀眾指去完洗手間後被拒入場，議員田北辰指單位工作人員解說失實。（田北辰FB圖片）

世界格蘭披治桌球大獎賽日前於啟德體育園區展開，繼前晚發生觀眾在賽事未結束就被要求離場事件後，昨晚（5日）又發生小風波，有觀眾指去完洗手間後被拒入場，議員田北辰指單位工作人員解說失實，引起在場觀眾鼓譟。

作為其中一位受影響的人士的田北辰昨晚與其哥哥入場觀賽，指原本覺得場館整體配套不錯，誰知在比賽期間就發生一段小風波。他指，不少現場觀眾趁前一場賽事完結，到下場賽事開始之間去洗手間；由於太多人同一時間湧去洗手間，排隊需時，結果他與一眾觀眾去完洗手間後，被工作人員以賽局已開始為由，拒諸門外。

田北辰指，桌球賽事本有規矩，賽事期間不可入場，但有一名被拒入場的女士很鼓譟，與工作人員爭論，質問為何在離場時沒有提醒她盡快返回場館，否則就要等一局結束才可進入。工作人員當時一口咬定，表示有提醒過離開觀眾，惟田作為離場去洗手間的觀眾之一，他指當時好肯定，工作人員並無作出提醒。

在兩小時後，他再次去洗手間時，工作人員亦只是提醒入場需要持票，亦沒有提及要預時間返回場館 ，否則要等下一局。他認為，這次是一個不好的體驗，強調「規矩還規矩」，但也不應向觀眾的解說與事實不符，乃屬服務業的大忌。

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