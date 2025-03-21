腦退化危機｜英國研究揭久坐超過「1個時數」  大腦可老化4年恐患失智症

【失智／腦退化／久坐／打工仔】久坐恐增失智風險？有英國研究發現，連續坐足1個時間段未有活動，恐致大腦老化2至4年，但只要定時起身活動2分鐘，即逆轉傷害。重症專科醫生黃軒警告，久坐不僅增加失智風險，更會直接縮小掌管記憶的「大腦內側顳葉」，讓記憶力、專注力全面衰退，不容忽視。

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台灣胸腔暨重症專科醫生黃軒日前於Facebook專頁分享上述資訊，引用英國針對久坐行為所進行的兩項研究，發現長期久坐可導致大腦內側顳葉（MTL，負責記憶儲存）體積越小，而久坐4小時未活動者，大腦血流速度下降幅度，相當於腦部老化2至4年，兩大測試結果如下：

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英國研究｜1.腦區體積縮小：《National Institutes of Health》研究追蹤中年人發現，久坐時間越長，大腦內側顳葉（MTL，負責記憶儲存）體積越小，可能導致記憶力下降30%、專注力減弱，並增加50%阿茲海默症風險。

英國研究｜2.血液流速下降：《英國醫學雜誌（BMJ）》及《National Institutes of Health》研究將15名受試者分組測試發現，久坐4小時未活動者，大腦血流速度下降幅度相當於腦部老化2至4年；但若每半小時起身走動2分鐘，腦血流幾乎恢復正常水平。

失智症｜久坐致記憶力下降 誘發3大腦部健康問題

黃軒醫生解釋指，內側顳葉（MTL）體積減少恐會導致記憶力下降、專注力變差、學習效率降低，同時更會增加阿茲海默症風險。除此之外，久坐亦恐會影響大腦健康，造成以下3大問題：

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失智症｜1.降低腦部血流量： 久坐導致血液循環減緩，腦部供氧不足，進而影響思考與記憶。

久坐導致血液循環減緩，腦部供氧不足，進而影響思考與記憶。 失智症｜2.增加失智風險： 英國一項研究指出，長期久坐與認知功能下降之間存在直接關聯。

英國一項研究指出，長期久坐與認知功能下降之間存在直接關聯。 失智症｜3.減少神經活性：長時間缺乏活動，可能降低大腦中負責學習與記憶的神經連結，影響整體腦部功能。

失智症｜醫生教6招保持大腦活力

黃軒醫生強調，現代都市人平日經常坐著吃早餐、上班坐車、辦公室坐足8小時、晚餐後坐著追劇、睡前滑手機坐上數小時，但整合上述研究資料可以發現，想避免損害大腦，其實只要一個簡單的小動作便可，黃軒醫生提出以下6大簡單方法，幫助大腦保持活力，強調久坐不單單影響身材，更可能影響大腦健康，呼籲大眾切勿一直久坐著：

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失智症｜1. 定時起身活動： 設定提醒自己，每30分鐘起身走動 2 分鐘，有助於維持大腦血流。

設定提醒自己，每30分鐘起身走動 2 分鐘，有助於維持大腦血流。 失智症｜2.能走就走： 樓層不高時改走樓梯，或在辦公室裡來回走動，讓身體多一些活動機會。

樓層不高時改走樓梯，或在辦公室裡來回走動，讓身體多一些活動機會。 失智症｜3.換小水杯，多走幾趟： 喝水是個好習慣，不妨用較小的杯子，喝完就起身去裝水，順便活動一下。

喝水是個好習慣，不妨用較小的杯子，喝完就起身去裝水，順便活動一下。 失智症｜4.邊講電話邊走動： 與同事討論或接電話時，試著站起來走一走，不僅能增加活動量，還能讓思緒更清晰。

與同事討論或接電話時，試著站起來走一走，不僅能增加活動量，還能讓思緒更清晰。 失智症｜5.飯後散步： 午休時間不要只坐著滑手機，出去走走，幫助消化，也能讓腦袋清醒。

午休時間不要只坐著滑手機，出去走走，幫助消化，也能讓腦袋清醒。 失智症｜6.站立式辦公桌：如果環境允許，嘗試站立式辦公桌，減少久坐時間，提升工作效率。

資料來源：Facebook@黃軒醫師 Dr. Ooi Hean《National Institutes of Health》：1.Regular walking breaks prevent the decline in cerebral blood flow associated with prolonged sitting 、2.Impact of Acute Uninterrupted Sitting on Cerebrovascular Hemodynamics 、3.Association between sedentary behavior and the risk of dementia: a systematic review and meta-analysis 、4.Oxygen imaging of hypoxic pockets in the mouse cerebral cortex、《BMC Musculoskeletal Disorders》：Does breaking up prolonged sitting improve cognitive functions in sedentary adults? A mapping review and hypothesis formulation on the potential physiological mechanisms

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