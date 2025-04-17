超能膠去除方法｜超能膠黐手怎麼辦？　日本生產公司公開1招5分鐘輕鬆去膠不傷手

【AA超能膠黐手/超能膠清除】不少人都曾在使用強力膠水時，不慎將手指黏在一起。日本知名黏合劑公司「Cemedine」早前在社交平台X（前身twitter）發文，分享去除超能膠的實用貼士。文中提醒，若手指不慎沾上超能膠水，切勿用力摩擦或用刀片強行分開，只需使用暖水即可輕鬆解決問題。此外，雖然洗甲水也能去除膠水，但過量使用可能會損傷皮膚。

超能膠去除方法｜專家教最佳解決方法

Cemedine在貼文中指出，若手指被超能膠黏住，可將手浸泡在約攝氏40度的暖水中。暖水能軟化膠水，使其逐漸剝落。只需輕輕摩擦手指邊緣，黏在一起的部分便會慢慢分開。這種方法雖然需時較長，但安全可靠。

Cemedine補充，即使沒有立即浸泡暖水，也不必過於擔心。由於日常洗澡時也會接觸暖水，加上人體的新陳代謝，強力膠水通常會在數天內自行脫落，手指便能恢復正常活動。該公司強調，強力膠水不會被皮膚吸收，因此即使不處理也不會對健康造成影響。相反，若強行搓揉手指、用力摩擦，甚至使用刀片強行分開，反而容易導致皮膚受傷。

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小編實測：小編把超能膠黏手後，再用暖水浸泡。結果顯示，浸泡約5分鐘後，手指便能輕鬆分開，殘餘的膠水只需輕輕一刮即可清除，果然有效！

超能膠去除方法｜洗甲水有效但刺激皮膚

對於不少人使用去光水（洗甲水）或除膠劑去除超能膠水的方法，Cemedine表示，含丙酮的去光水確實能有效溶解膠水，只需輕輕擦拭黏合處即可達到去除效果。然而，過量使用去光水可能會刺激皮膚，甚至造成傷害，因此建議謹慎使用。

超能膠去除方法｜安全第一 避免過度處理

Cemedine提醒，處理強力膠水沾手的問題時，最重要的是保持耐心，避免過度處理。暖水浸泡是最安全且有效的方法，而洗甲水則應作為備用方案，使用時需注意分量，以免損傷皮膚。

超能膠去除小貼士：

暖水浸泡：將手浸泡在約攝氏40度的暖水中，輕輕摩擦手指邊緣，讓膠水自然脫落。

避免強行分開：切勿用力搓揉或用刀片強行分開，以免造成皮膚損傷。

洗甲水謹慎使用：含丙酮的洗甲水雖能去除膠水，但過量使用可能傷害皮膚。

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