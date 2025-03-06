明愛醫療事故｜林哲玄籲護士派餐前評估病人吞嚥能力　避免盲目執行指示

▲ 立法會議員林哲玄指，事件反映醫療團隊溝通不足。（資料圖片）

【明愛醫院／醫療事故／餵錯正常餐】明愛醫院昨日（5日）公布一宗醫療事故，涉及75歲男病人被錯誤餵食固體食物導致鯁喉不治，醫管局初步認為醫護溝通出現問題。有立法會議員指，事件反映醫療團隊溝通不足，亦有病人組織關注醫院不應將餵食等入侵性醫療程序交由學護負責。

醫療衞生界立法會議員林哲玄今早（6日）在電台節目表示，事件反映醫院系統性問題，包括醫護分工不清及溝通不足，團隊協作出現漏洞，強調醫生在指示病人飲食時應考慮病人實際情況，並與護士充分溝通。而護士在執行指示時亦應進行臨床評估，確保病人安全，尤其面對長者及認知障礙病人時，更需謹慎。

他舉例指，醫生在寫「DAT」（可按適合自己的飲食進食）指示時，字眼可寫得更仔細，例如寫明病人可進食的食物硬度等。他建議，醫生與護士應充分溝通，而護士在派餐前亦應評估病人吞嚥能力及飲食需求，避免盲目執行指示。

香港病人政策連線主席林志釉在同一節目中表示，明愛醫院醫療事故反映未具專業資格人員參與醫療程序存在風險。他強調，醫院不應將餵食、甚至餵藥或其他入侵性醫療程序，分派予未有專業資格人士、未有足夠經驗的學護等。

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