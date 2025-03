校長專訪｜患癌從不請病假堅持教學帶師生外訪　宏信書院總校長林克忠：看淡生死沒遺憾

【元朗直資學校/IB一條龍/宏信書院】「南北極7大洲都去過,兩名女兒又長大了,我沒什麼遺憾」,他是基督教香港信義會宏信書院總校長林克忠。去年突如其來患上癌症第3期,他沒有怨天尤人,相反,擁有超乎常人的積極樂觀,邊治病邊上班,更親自帶領師生遠赴外地考察。現已康復的他回望一切經歷,堅強中帶點輕描淡寫形容:「我覺得冇乜嘢」。

出身於基層家庭的林博士接受TOPick專訪時透露,家中有4兄弟姊妹,他是么子,父親是牧師,母親則是車衣女工,「投身教育界是受父親影響,他喜歡幫人,所以我希望可以跟學生亦師亦友,陪伴他們成長」。

兒時家境清貧,他笑言,沒有多餘的錢參加補習班,小學甚至到初中成績幾乎「包尾」,

當時的他在想,若不再發奮唸書,將來只能從事運輸工作或直接學壞。於是,中四的他向老師不恥下問,由小一英語書「Big book」(每頁只有一句短句)學起,

當時家住旺角,每天下午到樓下搵遊客學英文,問他們May I go with you?(我可以跟你一起去嗎?)、Where are you from?(哪一個地方的人?),慢慢學識好多詞語、地方名。