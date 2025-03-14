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校長專訪｜患癌從不請病假堅持教學帶師生外訪　宏信書院總校長林克忠：看淡生死沒遺憾

升學教育

撰文： 李盛芝

發布時間： 2 小時前

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患癌治療仍堅持上班帶師生外訪，宏信書院總校長林克忠看淡生死沒遺憾。

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校長專訪｜宏信書院打造「全球教室」培育國際視野學生　總校長率團闖亞馬遜森林探險

【元朗直資學校/IB一條龍/宏信書院】「南北極7大洲都去過，兩名女兒又長大了，我沒什麼遺憾」，他是基督教香港信義會宏信書院總校長林克忠。去年突如其來患上癌症第3期，他沒有怨天尤人，相反，擁有超乎常人的積極樂觀，邊治病邊上班，更親自帶領師生遠赴外地考察。現已康復的他回望一切經歷，堅強中帶點輕描淡寫形容：「我覺得冇乜嘢」。

勇士校長｜初中成績差　唔識串Dangerous

出身於基層家庭的林博士接受TOPick專訪時透露，家中有4兄弟姊妹，他是么子，父親是牧師，母親則是車衣女工，「投身教育界是受父親影響，他喜歡幫人，所以我希望可以跟學生亦師亦友，陪伴他們成長」。

兒時家境清貧，他笑言，沒有多餘的錢參加補習班，小學甚至到初中成績幾乎「包尾」，

中四連Dangerous（危險）都唔識串，係咪好Dangerous先？

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當時的他在想，若不再發奮唸書，將來只能從事運輸工作或直接學壞。於是，中四的他向老師不恥下問，由小一英語書「Big book」（每頁只有一句短句）學起，

當時家住旺角，每天下午到樓下搵遊客學英文，問他們May I go with you？（我可以跟你一起去嗎？）、Where are you from？（哪一個地方的人？），慢慢學識好多詞語、地方名。

花了700多天的努力，讓林博士在會考取得不俗的成績，其後更考進大學，在香港大學取得碩士、博士學位，「對事物只要培養出興趣，自然會花心思把它做好」。

勇士校長｜曾到新西蘭任職教育局

服務教育界32年，在全港唯一一所中、小學一條龍IB直資學校、宏信書院擔任總校長亦有4年多，林博士此前曾任中、小學教師、校長、香港資優教育學苑總監，亦曾移民新西蘭出任當地教育局要職。同時，他當過香港教育局課程發展處工作小組委員、大學客席講師，並在國際會議及教育期刊發表40多個研究報告，分享其教育理念及實踐經驗。

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勇士校長｜患癌卻選擇不放病假

林博士多年來醉心教育工作，希望以教育下一代為終身目標。不過在去年3月，卻收到一個噩耗，「發現自己患上癌症第3期，醫生叫我休息半年，但我寧願返工，所以一邊治療，一邊如常返學校」。他坦言，當時只有數名同事得悉他患病，期間他更不怕辛苦，帶領師生到外地考察，

我沒有接受化療或免疫治療，考察回港後，就直接入院做了一個大手術，出院當天又直接帶著拐杖回校。

這份積極抗癌的心理質素，超乎常人的預期，「南北極7大洲我都去過，兩名女兒又長大了，預留足夠的錢讓她們讀大學，我沒什麼遺憾」。

林博生跟妻子育有兩女，患病期間家人給予他無限的支持和鼓勵。（受訪者提供）

勇士校長｜大病沒什麼大不了

性格豁達爽朗的林博士透露，現時已康復，繼續健康的生活習慣，「每日凌晨4點幾就自然醒，由港島跨區回到元朗學校，跑步6至8公里後才工作，直到晚上12時睡覺」。回想過去一年大病初癒的經歷，他語帶輕鬆笑言，「我覺得冇乜嘢」，並會保持對教育的初心及熱誠。

林博士熱愛參與跑步、毅行者等活動。（受訪者提供）

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