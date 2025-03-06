單親媽媽｜主動離婚做單親母遭前夫批自私　何婉盈堅拒再婚：會變得理所當然

▲ 何婉盈接受鍾慧冰YouTube節目訪問，大談單親媽媽之路。

【何婉盈/單親媽媽】53歲的何婉盈當年未婚懷孕誕下女兒，獨力教養女兒不假手於人，轉眼間愛女已經18歲。早前何婉盈作客鍾慧冰的YouTube節目《別來無恙》，分享她的單親母親之路。

節目中，何婉盈細訴九歲時父母離異的經歷。由於那年代的人思想較為守舊，加上何婉盈覺得羞愧，因此沒有跟別人提及家事。

單親家庭的成長確實對何婉盈的童年帶來影響，她說：「媽媽是那種相夫教子，把整個心思都放在家庭的女性，所以她離婚後的適應期很長，會將所有不開心的事情都歸結到離婚這件事，因此我和我哥哥承受了很多。」

▲ 何婉盈接受鍾慧冰節目《別來無恙》訪問。（影片截圖）

單親媽媽何婉盈｜前夫已組織家庭

因此，當何婉盈決定做單親媽媽時，她以不影響女兒為大前提。何婉盈說：「我告訴自己最重要的第一件事，就是千萬別在女兒面前說任何我跟她爸爸之間不好的事情和問題，完全不提，也不打毒針。所以我女兒非常開心地成長，一定要尊重彼此，兩邊都要尊重。她想做什麼就做什麼，她想見就見，她想怎樣就怎樣。」

何婉盈的女兒已經18歲了，說到當年有勇氣做單親媽媽，她坦言掙扎了很久，包括考慮自己的工作和收入是否穩定。

她說：「縱使她的爹哋說肯養育她，但會有很多變遷，因為我是一個沒有安全感的人。如果他供養到一半不再繼續，那我怎麼辦？所以一定要有周全的想法。結果他的爸爸真的有了自己的家庭，真的沒法支援幫助我這邊，真的要靠我自己。」

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單親媽媽何婉盈｜遭前夫狠批自私

不過何婉盈自揭曾遭前度批評自私，她說：「他覺得我沒有為女兒去繼續維繫這個家，我說我已經努力了兩年，我懷孕的時候，我們就應該要分開。我試過努力了，人生只可活一次，我真的做不到！我當下跟他說，你覺得我自私沒問題，我是不是自私，將來由女兒去評論，而不是你。當然，我很努力去養育她，她沒有覺得我自私。」

由於當時女兒只得兩歲，何婉盈未有問清楚女兒便下決定，她自覺有少許自私。她說：

不過我有一句格言，就是一定要讓女兒快樂成長，大人的事情小朋友不關事，別在小朋友面前重提不愉快經歷，她開心成長就沒問題。

何婉盈覺得女兒在單親家庭中成長，自小就有一種「不靠男人」的想法。她自爆某次家裡電器壞了，女兒對她說：「唔緊要，媽咪，我們兩母女都做到，沒有男人我們都可以做到。」

▲ 何婉盈堅決不會再婚。（取自Facebook）

單親媽媽何婉盈｜對婚姻沒有憧憬

至於會否找個伴，何婉盈坦言不抗拒，我說：「這麼多年如果說沒有試過，就是騙你吧，不過大前提就是一定不結婚。」

除了認為結婚只是一紙婚書，何婉盈不想再婚是另有原因，她解釋：

加上我觀察到身邊的人，原來結婚之後好多事情變得理所當然。當我是你女朋友時，你依然當我女朋友般看待。但當我做了你老婆，你真的待我如老婆一樣，我就不想啦。即使60歲、70歲、甚至去到80歲，你還是當我是女朋友，這樣更好。

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單親媽媽何婉盈｜愛女獲香港大學取錄

單親母何婉盈令出的心血未有白費，18歲女兒讀書成績優異，去年尾何婉盈透露愛女獲香港大學取錄，當時她於社交網寫道：「女兒收到香港大學的conditional offer，雖然是有條件取錄，但是女兒說這條件會好努力去達成，應該沒有問題會順利。」

當時何婉盈貼出女兒的背影照，只見其女兒長得頗高大，遺傳了母親的纖瘦身形，另外，何婉盈貼出當年的港大畢業照，原來他們家族三代均是港大生，因此她寫道：

她，圓了我的夢想。一直以來，我也很希望她會成為我們家第4代，有資格入香港大學。你太公，你公公，你媽媽也是香港大學畢業。希望你可以順利考入香港大學完成我們家120年香港大學夢。

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