  • 14°C
香港時間：202536日 (四) 16:04

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 啟德體育園 蔡頌思 回南天 超市大搜查 學生津貼 結業潮 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

單親媽媽｜主動離婚做單親母遭前夫批自私　何婉盈堅拒再婚：會變得理所當然

育兒資訊

撰文： 游艾維

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 啟德體育園 蔡頌思 回南天 超市大搜查 學生津貼 結業潮 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

何婉盈接受鍾慧冰YouTube節目訪問，大談單親媽媽之路。

【何婉盈/單親媽媽】53歲的何婉盈當年未婚懷孕誕下女兒，獨力教養女兒不假手於人，轉眼間愛女已經18歲。早前何婉盈作客鍾慧冰的YouTube節目《別來無恙》，分享她的單親母親之路。

節目中，何婉盈細訴九歲時父母離異的經歷。由於那年代的人思想較為守舊，加上何婉盈覺得羞愧，因此沒有跟別人提及家事。

單親家庭的成長確實對何婉盈的童年帶來影響，她說：「媽媽是那種相夫教子，把整個心思都放在家庭的女性，所以她離婚後的適應期很長，會將所有不開心的事情都歸結到離婚這件事，因此我和我哥哥承受了很多。」

何婉盈接受鍾慧冰節目《別來無恙》訪問。（影片截圖）

單親媽媽何婉盈｜前夫已組織家庭

因此，當何婉盈決定做單親媽媽時，她以不影響女兒為大前提。何婉盈說：「我告訴自己最重要的第一件事，就是千萬別在女兒面前說任何我跟她爸爸之間不好的事情和問題，完全不提，也不打毒針。所以我女兒非常開心地成長，一定要尊重彼此，兩邊都要尊重。她想做什麼就做什麼，她想見就見，她想怎樣就怎樣。」

何婉盈的女兒已經18歲了，說到當年有勇氣做單親媽媽，她坦言掙扎了很久，包括考慮自己的工作和收入是否穩定。

她說：「縱使她的爹哋說肯養育她，但會有很多變遷，因為我是一個沒有安全感的人。如果他供養到一半不再繼續，那我怎麼辦？所以一定要有周全的想法。結果他的爸爸真的有了自己的家庭，真的沒法支援幫助我這邊，真的要靠我自己。」

點擊圖片放大
+11
+10

單親媽媽何婉盈｜遭前夫狠批自私

不過何婉盈自揭曾遭前度批評自私，她說：「他覺得我沒有為女兒去繼續維繫這個家，我說我已經努力了兩年，我懷孕的時候，我們就應該要分開。我試過努力了，人生只可活一次，我真的做不到！我當下跟他說，你覺得我自私沒問題，我是不是自私，將來由女兒去評論，而不是你。當然，我很努力去養育她，她沒有覺得我自私。」

由於當時女兒只得兩歲，何婉盈未有問清楚女兒便下決定，她自覺有少許自私。她說：

不過我有一句格言，就是一定要讓女兒快樂成長，大人的事情小朋友不關事，別在小朋友面前重提不愉快經歷，她開心成長就沒問題。

何婉盈覺得女兒在單親家庭中成長，自小就有一種「不靠男人」的想法。她自爆某次家裡電器壞了，女兒對她說：「唔緊要，媽咪，我們兩母女都做到，沒有男人我們都可以做到。」

何婉盈堅決不會再婚。（取自Facebook）

單親媽媽何婉盈｜對婚姻沒有憧憬

至於會否找個伴，何婉盈坦言不抗拒，我說：「這麼多年如果說沒有試過，就是騙你吧，不過大前提就是一定不結婚。」 

除了認為結婚只是一紙婚書，何婉盈不想再婚是另有原因，她解釋：

加上我觀察到身邊的人，原來結婚之後好多事情變得理所當然。當我是你女朋友時，你依然當我女朋友般看待。但當我做了你老婆，你真的待我如老婆一樣，我就不想啦。即使60歲、70歲、甚至去到80歲，你還是當我是女朋友，這樣更好。

最新影片：

湊得輕鬆啲
為母則強丨愧疚婚姻破裂致兒子患自閉　莊韻澄助愛兒打開心扉：辛苦但我幸福

單親媽媽何婉盈｜愛女獲香港大學取錄

單親母何婉盈令出的心血未有白費，18歲女兒讀書成績優異，去年尾何婉盈透露愛女獲香港大學取錄，當時她於社交網寫道：「女兒收到香港大學的conditional offer，雖然是有條件取錄，但是女兒說這條件會好努力去達成，應該沒有問題會順利。」

當時何婉盈貼出女兒的背影照，只見其女兒長得頗高大，遺傳了母親的纖瘦身形，另外，何婉盈貼出當年的港大畢業照，原來他們家族三代均是港大生，因此她寫道：

她，圓了我的夢想。一直以來，我也很希望她會成為我們家第4代，有資格入香港大學。你太公，你公公，你媽媽也是香港大學畢業。希望你可以順利考入香港大學完成我們家120年香港大學夢。

相關報道：

單親媽媽｜何婉盈17歲愛女獲香港大學取錄　「學霸家族」三代均為港大畢業生

為母則強｜愧疚婚姻破裂致兒子患自閉　莊韻澄助愛兒打開心扉：辛苦但我好幸福

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

單親媽媽｜何婉盈17歲愛女獲香港大學取錄　「學霸家族」三代均為港大畢業生
14:00 2024/12/25
單親媽媽｜何婉盈17歲愛女獲香港大學取錄　「學霸家族」三代均為港大畢業生
為母則強｜愧疚婚姻破裂致兒子患自閉　莊韻澄助愛兒打開心扉：辛苦但我好幸福
11:00 2025/03/02
為母則強｜愧疚婚姻破裂致兒子患自閉　莊韻澄助愛兒打開心扉：辛苦但我好幸福
單親媽媽｜愛女Affa全級考第二文武雙全　王丹妮唔做「怪獸家長」母女如姊妹相處
13:39 2025/01/03
單親媽媽｜愛女Affa全級考第二文武雙全　王丹妮唔做「怪獸家長」母女如姊妹相處
三代同堂｜陳曼娜享天倫樂混血孫女搶鏡　億萬奶奶跟外籍新抱融洽以鑽鏈相贈
14:45 2025/01/10
三代同堂｜陳曼娜享天倫樂混血孫女搶鏡　億萬奶奶跟外籍新抱融洽以鑽鏈相贈
單親媽媽｜楊思琦做直播賣唱吸金突然爆喊　獨力照顧子女未為悔：是命運
18:03 2025/01/15
單親媽媽｜楊思琦做直播賣唱吸金突然爆喊　獨力照顧子女未為悔：是命運
為母則強︱單親媽姚嘉妮帶貨自力更生　帶仔女坐商務艙女兒遺傳美貌似翻版林嘉欣
12:47 2025/01/27
為母則強︱單親媽姚嘉妮帶貨自力更生　帶仔女坐商務艙女兒遺傳美貌似翻版林嘉欣

你可能感興趣

單親媽媽｜何婉盈17歲愛女獲香港大學取錄　「學霸家族」三代均為港大畢業生
14:00 2024/12/25
單親媽媽｜何婉盈17歲愛女獲香港大學取錄　「學霸家族」三代均為港大畢業生
為母則強｜愧疚婚姻破裂致兒子患自閉　莊韻澄助愛兒打開心扉：辛苦但我好幸福
11:00 2025/03/02
為母則強｜愧疚婚姻破裂致兒子患自閉　莊韻澄助愛兒打開心扉：辛苦但我好幸福
單親媽媽｜愛女Affa全級考第二文武雙全　王丹妮唔做「怪獸家長」母女如姊妹相處
13:39 2025/01/03
單親媽媽｜愛女Affa全級考第二文武雙全　王丹妮唔做「怪獸家長」母女如姊妹相處
單親家庭 何婉盈 爸媽心聲 家庭關係 香港大學 娛樂人物職業

最高瀏覽

40億千金｜蔡繼有孫女騷鑽戒宣布結婚　「40億千金」蔡頌思榮升人妻
40億千金｜蔡繼有孫女騷鑽戒宣布結婚　「40億千金」蔡頌思榮升人妻
日本地震預言｜富士山若爆發恐5億噸火山灰籠罩東京　史載爆發前有1徵兆【附火山爆發6大影響】
日本地震預言｜富士山若爆發恐5億噸火山灰籠罩東京　史載爆發前有1徵兆【附火山爆發6大影響】
防癌飲食｜抗癌名醫20年內患4種癌　自小愛吃3類食物養出致癌體質
防癌飲食｜抗癌名醫20年內患4種癌　自小愛吃3類食物養出致癌體質
Healthy Life丨24歲城大女生玩空中瑜珈突中風入ICU緊急開腦淪半癱　慈母不離不棄半年現復康奇蹟
Healthy Life丨24歲城大女生玩空中瑜珈突中風入ICU緊急開腦淪半癱　慈母不離不棄半年現復康奇蹟
珍惜生命｜沙田14歲男童高處墮下送院不治　連續兩日第二宗學生墮樓亡
珍惜生命｜沙田14歲男童高處墮下送院不治　連續兩日第二宗學生墮樓亡