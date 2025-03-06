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韓國醬油蟹︱港女遊韓國嘆醬油蟹患腸胃炎險入院　旅程全毀警世：以後都唔敢再食

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 3 小時前

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港女遊韓國嘆醬油蟹患腸胃炎險入院　旅程全毀警世：以後都唔敢再食

【醬油蟹／韓國／花蟹世界／腸胃炎／寄生蟲】去旅行避免食生蟹！韓國春季3至4月醬油蟹當造，不少港人前往韓國旅行時都會嘗鮮，但日前有港女在韓國吃醬油蟹後上吐下瀉，更差點入急症，旅程全毀而讓她非常難過。

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事主在社交平台Threads發文講述慘痛經歷，表示在韓國旅行時吃了位於弘大「花蟹世界」的醬油蟹，結果到韓僅兩天，她就因此患上腸胃炎，之後的旅程也全毀：

嘔+屙仲要食咩藥都好唔返咁，差啲以為自己要入院，後面3日每日都係酒店度過，咁就曬咗張機票。

事主稱，她在韓國藥局買止屙嘔藥，吃完睡醒一覺有好些，不過一到晚上又再嘔。至於是否個別店鋪衛生問題，事主表示，其實之前也吃過韓國當地其他店鋪的醬油蟹，並沒有不適，所以這次才想試間新的，「點知就瀨嘢了」；又回憶當時進入「花蟹世界」時只有兩枱客，似乎名店人氣不再。

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最後，事主藉這次生病經歷告誡網民：

腸胃差嘅真係掂都唔好掂…… 以後都唔敢再食醬油蟹了。

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食安中心：食醬油蟹易感染寄生蟲

食物安全中心表示，生長在不同環境的蟹可能帶有不同的病原體：

  • 淡水蟹：衞氏並殖吸蟲(又稱為肺吸蟲)
  • 生長在熱帶、亞熱帶和溫帶淡水和鹹淡水域的蟹：可能感染天然存在於水域的霍亂弧菌
  • 生長在河口和近岸水域的蟹：體內則可能有副溶血性弧菌。

進食受肺吸蟲感染的生蟹或未煮熟的蟹，肺吸蟲有機會從腸道進入肺部，引致肺吸蟲病。患者初期會出現腹瀉和腹痛，幾日後可能會發燒、胸痛、昏眩，有時會咳血。有時肺吸蟲會侵入腦部，可出現腦膜炎症狀。感染肺吸蟲後，症狀一般會在數周出現，病情可持續多年。

另外，食安中心又指，生蟹並不能透過醃製，從而消滅細菌和寄生蟲。因螃蟹生活的環境可能存在寄生蟲，故在其身上發現寄生蟲的情况並不罕見。一般來說，進食生或半生不熟的蟹會增加患上食源性疾病的風險。

而以酒、醋、豉油、蒜頭、辣椒等醃製生蟹都不能消滅這些細菌和寄生蟲。只有把蟹徹底煮熟，才可避免染上這些病原體引致的疾病。食安中心呼籲市民避免進食生或半生不熟的蟹，例如上海菜、江蘇菜和浙江菜的醉蟹和韓國菜的醬油蟹。

食醬油蟹感染嚴重可致死

食醬油蟹最嚴重的後果，是有可能引致感染「超級抗藥大腸桿菌」CPE（原名「抗碳青霉烯腸桿菌」，Carbapenamase-producing Enterobacteriaceae），被稱為末日惡菌的「泛耐藥腸桿菌科細菌」（NDM）正是CPE之一。CPE可引致入侵性感染，如肺炎、尿道感染、傷口感染或甚至菌血症等。本港09年至14年就已有80宗NDM個案，單是2015年就已佔44宗，整體有10人死亡，一人證實死於NDM。

CPE一旦出現入侵性感染，死亡率可達50%。中、英以至本港已出現超級CPE，連最後防綫的抗生素也呈抗藥。專家指進食魚生壽司、醬油蟹，以至共用廁板都可中招，籲病人要特別小心。

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——

內容獲「Threads@ve.nuss___」授權報道。

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