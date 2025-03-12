  • 23°C
香港時間：2025312日 (三) 19:01

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 夏春秋 DSE2025 金秀賢 結業潮 金賽綸 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

TOPick會員有獎｜送你「廉政公署『小啡豆兒童劇場』公演門票+精美禮品」(20套)(每套2張)

休閒消費

發布時間： 55 分鐘前

最後更新： 54 分鐘前

分享：

分享：

熱門 夏春秋 DSE2025 金秀賢 結業潮 金賽綸 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

ICAC X TOPick 送飛大任務 

送出廉政公署「小啡豆兒童劇場」公演門票

廉署今年初全新製作「小啡豆兒童劇場」，演出互動戲偶話劇《誠實大作戰》，2個月內吸引咗近100間幼稚園的小朋友、老師同家長一齊參加，大獲好評！

ICAC決定4月喺尖沙咀嘅香港文化中心舉行兩場公演，更以有獎問答遊戲方式送出門票畀大家！TOPick讀者只要答啱有關「小啡豆兒童劇場」嘅簡單問題，就有機會得到門票，近距離同小啡豆見面互動啦! 睇完話劇仲可以換取特別紀念品！

點擊圖片放大

廉政公署「小啡豆兒童劇場」《誠實大作戰》公演詳情:
日期：2025年4月27日(星期日)
地點：香港文化中心劇場

時間:

10:30 - 11:30 (上午場)

14:30 - 15:30 (下午場)

對象: 幼稚園高班及低班學生和家長 (必須由一位家長陪同，方可參與)

TOPick 新聞 送出 廉政公署「小啡豆兒童劇場」公演門票+精美禮品 (20套)(每套2張)」，點先可以擁有？即睇以下遊戲玩法！

【遊戲玩法】：

- 讚好(Like) 廉政公署及 TOPick新聞  Facebook專頁
- 追蹤(Follow) 廉政公署及 TOPick新聞 Instagram
- 入APP按參加遊戲答問題(如下圖)

遊戲只限TOPick會員參加，如非TOPick會員，請按【會員登記】；登入後再參加遊戲

 

條款及細則：
截止日期：3月18日（星期二）（23：59）
公佈得獎：3月19日（星期三）
得獎名單：hket App內「TOPick會員活動」
如發現以空號或假帳戶參加活動，或以任何程式擾亂或操控活動，TOPick有權取消該參加者參加及得獎資格，而毋需另行通知。
任何有關参加是次活動及/或換取獎品的懷疑或證實的詐騙個案，及/或懷疑或證實的濫用個案，將可能導致參加者的登記及/或得獎者應得之獎品被即時取消及/或中止
新登記TOPick會員必需年滿18歲或以上
評審準則：有獎遊戲以參加者回答遊戲表格內之問題為決定最終得獎，準則由《香港經濟日報》TOPick 市務部以 1） 最能回應問題、2） 附有詳盡解說、3） 表達出個人意見 及 4） 創意 選出最佳答案
如有任何爭議，香港經濟日報集團【TOPick新聞】保留一切最終決定權。

著數優惠

最高瀏覽

金賽綸逝世｜金秀賢IG脫粉超20萬經理人「4字」回應　再有與金賽綸新「毀滅式」親密照流出
金賽綸逝世｜金秀賢IG脫粉超20萬經理人「4字」回應　再有與金賽綸新「毀滅式」親密照流出
金賽綸逝世｜傳金賽綸遭金秀賢追債7億韓幣　舊拍檔元斌曾打算出手相救
金賽綸逝世｜傳金賽綸遭金秀賢追債7億韓幣　舊拍檔元斌曾打算出手相救
極端減肥｜28歲女3個月極端減肥法　1飲食致停經卵巢早衰至50歲【附哈佛減肥建議】
極端減肥｜28歲女3個月極端減肥法　1飲食致停經卵巢早衰至50歲【附哈佛減肥建議】
急症室最長等候時間（03月12日 時間16:05）
急症室最長等候時間（03月12日 時間16:05）
Deliveroo撤出香港｜戶戶送創辦人棄做大摩分析師　由外賣員到坐擁市值196億上市公司
Deliveroo撤出香港｜戶戶送創辦人棄做大摩分析師　由外賣員到坐擁市值196億上市公司