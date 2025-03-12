TOPick會員有獎｜送你「廉政公署『小啡豆兒童劇場』公演門票+精美禮品」(20套)(每套2張)

ICAC X TOPick 送飛大任務

送出廉政公署「小啡豆兒童劇場」公演門票 ！

廉署今年初全新製作「小啡豆兒童劇場」，演出互動戲偶話劇《誠實大作戰》，2個月內吸引咗近100間幼稚園的小朋友、老師同家長一齊參加，大獲好評！

ICAC決定4月喺尖沙咀嘅香港文化中心舉行兩場公演，更以有獎問答遊戲方式送出門票畀大家！TOPick讀者只要答啱有關「小啡豆兒童劇場」嘅簡單問題，就有機會得到門票，近距離同小啡豆見面互動啦! 睇完話劇仲可以換取特別紀念品！

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廉政公署「小啡豆兒童劇場」《誠實大作戰》公演詳情:

日期：2025年4月27日(星期日)

地點：香港文化中心劇場 時間: 10:30 - 11:30 (上午場) 14:30 - 15:30 (下午場) 對象: 幼稚園高班及低班學生和家長 (必須由一位家長陪同，方可參與)

TOPick 新聞 送出 廉政公署「小啡豆兒童劇場」公演門票+精美禮品 (20套)(每套2張)」，點先可以擁有？即睇以下遊戲玩法！

【遊戲玩法】：

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- 入APP按參加遊戲答問題(如下圖)

遊戲只限TOPick會員參加，如非TOPick會員，請按【會員登記】；登入後再參加遊戲。

條款及細則：

截止日期：3月18日（星期二）（23：59）

公佈得獎：3月19日（星期三）

得獎名單：hket App內「TOPick會員活動」

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新登記TOPick會員必需年滿18歲或以上

評審準則：有獎遊戲以參加者回答遊戲表格內之問題為決定最終得獎，準則由《香港經濟日報》TOPick 市務部以 1） 最能回應問題、2） 附有詳盡解說、3） 表達出個人意見 及 4） 創意 選出最佳答案

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