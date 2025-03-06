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弊傢伙！我要去祓魔｜導演戚家基辭銀行工入影圈　曾為開戲欠債感激前妻支持

家事百科

撰文： 梁樂欣

發布時間： 2 小時前

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《弊傢伙！我要去祓魔》本周將迎來大結局。

ViuTV原創劇集《弊傢伙！我要去祓魔》播出以來，備受網民推崇，經常認真討論劇中每個小心思。編劇、導演兼監製戚家基接受專訪大談人生故事。

《弊傢伙！我要去祓魔》的原名本來是《總有一瓣喺左近》，戚家基表示前名是根據一個Talk Show再轉化成劇集，但當兩者名字相同時會很麻煩，結果便要改名。

他直言大家都知道這部劇是很騎呢及很不現實。「要改一個聽起來很配合我們故事內容的名字，之後便想了『弊傢伙』及使用『祓』字。特別是『祓』平常比較少用，但它也是個中文字，只是較多出現於日本漫畫內。『祓』是解清潔、祓除一些骯髒物的意思。」

劇集結合不同的神魔鬼怪元素

慳成本盡做特效

2020年末，戚家基拍畢《暖男爸爸》後便已想下一個項目。「最初有了大綱及人物，演員都是拍攝《暖男爸爸》時認識，如強尼（許博文）、阿妹（岑樂怡）、Kathy仔（王頌茵），再有之後的各種事情。不過因為拍攝延誤了，待前年6月才能開拍。」

負責幕後的美術、服裝等都是戚家基認識了很久的朋友。「大家都知以正常的budget根本沒可能做到這件事，就盡量用我們僅有的資源看看能做到多少。」

為了慳錢，戚家基表示只能以減少日數去做。可是事與願違，後期製作上遇上了難題。「CG特效做到大半時，發現第一個round做出來的特效『唔得』，痛苦的決定就是貼錢，因為返唔到轉頭！老實說，我對這部劇的CG要求不高，擺明就是窮人拍（CG），但希望起碼達至《國王戰隊帝王者》的程度。整部劇約百分之六十的CG鏡頭需要重新再做，多花了一年時間，所以去年底才完成，並排到現在的檔期播放。」

堅拒「人有我有」

《弊》在網上的討論度甚高，好評如潮，不得不歸功於核心人物——戚家基。他不太想做一些「人有我有」的事。「我會想如何做一些新鮮的事，起碼自己不覺得悶，加上喜歡動漫，不只需要鬼，也可以有各種各樣的魔、妖，所以加入西方的魔女、符咒，那便超越一般的鬼片或恐怖片。」

做影視創作對就戚家基來說，就是希望可以有一些新鮮想法讓觀眾看見。「但這需要去冒險，可能會『衰咗』，然後10年也沒有人再找你拍戲，即『冇得撈』，全都有風險。但我真的很怕悶，以前有一位業內前輩何冠昌先生，他做監製時曾說過一句話『不怕不通，最怕平庸』，那時的我剛剛入行，這句話便入了心。」

戚家基說跟劇中多位演員如強尼早建立默契。

不甘於平凡

戚家基於大學畢業後便投身銀行業，不過他僅做了數年便轉行。「我從頭到尾都是喜歡做創作，跟著入了電影行，但當我入行時，又被叫去做行政工作，做了影協（香港影業協會）的執行、總幹事等，跟著入了有線電視做營運總監，再加入電影節做總監。」

入行20年，當然有很多珍貴的經歷，但以其視角，覺得自己應該一早便去做創作。「不要因為那種安全感，變成別人給你甚麼便做甚麼。我做過很多工作，其實都是行政工作，而且位置是高的，30多歲已經做CEO、總監，但問題是那時候像阻礙我去發揮。沒錯，別人眼中是做得好，但遠遠不及去做自己喜歡的事。那段時間其實有少許浪費了，當然很現實的考慮，也是這個社會最難的地方，就是需要『搵食』。」

戚家基在這行自言歷盡高低。（梁樂欣攝）

戚家基近年才真正做到最愛的事——創作。「近這7、8年才有這種自由度，今時今日，如果想拍戲是沒有藉口，想拍便去拍，有很多地方可以發表，當然面對的競爭亦很大，因為人人都可以拍戲。現在已經不像以前般會欠缺器材，拿起電話都可以拍，所以我覺得今天人們如果想入行，環境是容許的。以往一定要有個大台，現在很多人每天開Live，已有一定的人去捧場支持你。」

歷盡高低起跌

他自認是個任性的人。「我quit銀行工的時候，其實不是很高職位，但那位Chairman找我去房間傾談，我跟他說我要去拍電影，並丟低這份很好package的工，及穩定的生活。當年的同事，如果純粹以物質生活來說估計，每一位現在都過得比我好。」

《弊傢伙！我要去祓魔》

入了影圈後，他真正體驗到沒錢收、沒尾期收、不能回家的日子。「記得有次公司蝕錢、投資者走了，需要找工作時，便有人找我去Cable買片，那時我是負責成人台的自選影院，當時我跟大老闆吳天海先生說外面的老翻都是薄格，建議公司也打薄格，他准許我去試，結果連累公司被通訊局罰了10萬元！但這位是好老闆，他願意讓我去試，沒有怪責我做錯決定，更讓我每年升職。」

後來，他從電視台轉到公司旗下的網媒工作。「大老闆又讓我在外面跟陳木勝去創作劇本，當時便創作了《特警新人類》，之後多了很多機會。最極致的階段是我在Cable上班半天，其餘時間出去做其他事，有這樣的待遇，我永遠都會記得，人生中有些事並非必然。」

其後他離開了Cable，預備開拍籌備了很久的戲，但結果卻是開不成。「那時我和陳木勝都用了自己的錢，之後便欠7位數字債。因需要還錢，有段時間是我的前妻給家用，然後又很神奇，有行內人找我去做國際電影節工作。」

戚家基曾參與製作的《打噴嚏》

戚家基有份監製的電影《打噴嚏》，改編自台灣作家九把刀的作品，原定於2014年上映，不過礙於後製延誤、以及房祖名柯震東吸毒事件、疫情等影響，一切不似預期。

他憶述：「在他（柯震東）出事前的一晚，發行的高層曾致電我看好這部戲，認為票房能有5億起跳。翌早甫一睡醒便在央視看見他（柯震東）認罪，如果相隔了6年電影才能上映，這就是我所謂的高高低低啦。所有事情以為已經計到盡，但要出事的也是會出事，所以不用計得太盡，要True To Yourself。」

他有感這個行業很奇怪的。「不是看你的能力，而是看你的運勢。在你『衰開』時，沒有人會理你。當上天看見你快將餓死，便給你新的工作。」他獲得機會到南京做動畫。「有機會用美國一個最新的系統，名為Unreal Engine。正正因為學懂了這個系統，10年後便用它去製作現在這部劇。」他感慨道：「當未轉綠燈的時候，衝出去便會被車撞，有時候要沉得住氣。」

如今的他每天都在做自己想做的事，至於未來，未有太多的計劃。「可能會寫推理小說、製作舞台劇，各式各樣的事都可以去做，能夠碰的到的是緣分，正因為我已經在做最好的事，所以你給我甚麼也不願意去交換。」

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