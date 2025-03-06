  • 14°C
香港時間：202536日 (四) 16:04

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 啟德體育園 蔡頌思 回南天 超市大搜查 學生津貼 結業潮 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

福祿壽演唱會︱王祖藍指囡囡成班中最高學生　宣布「結束10年婚姻」嚇死阮兆祥李思捷

熱話

撰文： 文體藝online

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 啟德體育園 蔡頌思 回南天 超市大搜查 學生津貼 結業潮 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

王祖藍、阮兆祥及李思捷往馬來西亞舉行演唱會。

【王祖藍 / 阮兆祥 / 李思捷 / 福祿壽】王祖藍、阮兆祥及李思捷組成的「福祿壽」日前到馬來西亞舉行《多福多祿多壽馬來西亞演唱會2025‧返場版》，雖然距離上次在當地開騷只有僅僅16個月，但3位 「扮嘢王」叫座力依然驚人，座無虛席。

當晚「福祿壽」一口氣模仿13位巨星演出，氣氛高漲，期間王祖藍特別演唱新歌，又笑言沒想到女兒竟成班上最高的孩子，搞笑之餘亦散發無限父愛。

他們甫出場即獻唱一連串金曲：《皆大歡喜》、《萬水千山總是情》、《世間始終你好》、《真的漢子》和《祝君好》等，雖然距離上次來馬開唱僅一年多，但他們依舊火力全開，為答謝大馬的熱情粉絲，福祿壽模仿許冠傑、羅文、鄭少秋、PSY、鄭伊健、譚詠麟、張學友、郭富城等，功力可謂爐火純青。

王祖藍李亞男︱王祖藍拍片突然宣布「10年的婚姻結束了」　李亞男：這個結局反差也太大了吧

《多福多祿多壽馬來西亞演唱會2025‧返場版》

福祿壽演唱會︱王祖藍女兒生得高

早前曾發表「結束十年婚姻」之論的王祖藍，在席上再次表示：「這16個月以來，我經歷了一件人生大事，就是我的10年婚姻結束了。」

此言一出，嚇得全場鴉雀無聲，隨後他補充說：「因為我們的婚姻正式踏入第11年！」 觀眾才鬆了一口氣，現場歡呼聲不斷，身旁的阮兆祥與李思捷即連忙表示：「你真的嚇死大家了。」

有「愛妻號」之稱的王祖藍，席上也特別演唱了為太太與女兒創作的新歌《宇宙之謎》，期間他還笑說，沒想到自己女兒竟成班上最高的孩子，他謂：「李亞男說她7歲時已經170公分了，我想我到70歲都未必能長到170公分。」此言一出令全場爆笑。

點擊圖片放大
+4
+3

福祿壽演唱會︱發掘新一代的「扮野王」

至於早前成功瘦身的阮兆祥現場獻唱《你把我灌醉》和《二把》， 坦言: 「很開心能夠以『歌手』的身份站在台上, 因為這是我的初心所在, 也希望藉此機會跟大家分享與回顧我入行以來的心聲。」

身為張國榮忠實粉絲的李思捷，在今次大馬騷特意演唱張國榮的5首經典曲目串燒, 他更身穿粉色閃亮西裝深情演唱, 讓現場觀眾都投入其中。

此外，去年由王祖藍、李思捷、阮兆祥主持的節目《福祿壽訓練學院》旨在發掘新一代的「扮野王」。

這次馬來西亞演唱會上，他們亦帶節目中的「學員」梁山山及陳柏曦同台演出，期間梁山山模仿張學友、譚詠麟、古巨基，無論是唱腔還是神態都神似本尊，而陳柏曦則模仿林峯、劉德華、譚詠麟、黎明及郭富城，兩位新一代「扮野王」的實力不容小覷。

點擊圖片放大
+6
+5

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
為母則強丨愧疚婚姻破裂致兒子患自閉　莊韻澄助愛兒打開心扉：辛苦但我幸福

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

王祖藍李亞男︱王祖藍拍片突然宣布「10年的婚姻結束了」　李亞男：這個結局反差也太大了吧
13:05 2025/02/17
王祖藍李亞男︱王祖藍拍片突然宣布「10年的婚姻結束了」　李亞男：這個結局反差也太大了吧
星二代丨王祖藍為太嫲賀壽曝光四代同堂　細女愈大愈靚盡得李亞男真傳
11:29 2024/04/25
星二代丨王祖藍為太嫲賀壽曝光四代同堂　細女愈大愈靚盡得李亞男真傳
福祿壽訓練學院丨廖偉雄相隔17年現身TVB　燦神講乜太金句：咁就為之very good喇！
14:30 2024/06/14
福祿壽訓練學院丨廖偉雄相隔17年現身TVB　燦神講乜太金句：咁就為之very good喇！

你可能感興趣

王祖藍李亞男︱王祖藍拍片突然宣布「10年的婚姻結束了」　李亞男：這個結局反差也太大了吧
13:05 2025/02/17
王祖藍李亞男︱王祖藍拍片突然宣布「10年的婚姻結束了」　李亞男：這個結局反差也太大了吧
星二代丨王祖藍為太嫲賀壽曝光四代同堂　細女愈大愈靚盡得李亞男真傳
11:29 2024/04/25
星二代丨王祖藍為太嫲賀壽曝光四代同堂　細女愈大愈靚盡得李亞男真傳
福祿壽訓練學院丨廖偉雄相隔17年現身TVB　燦神講乜太金句：咁就為之very good喇！
14:30 2024/06/14
福祿壽訓練學院丨廖偉雄相隔17年現身TVB　燦神講乜太金句：咁就為之very good喇！
王祖藍 阮兆祥 李思捷 演員 歌手 演唱會 TVB 家庭關係 馬來西亞

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

40億千金｜蔡繼有孫女騷鑽戒宣布結婚　「40億千金」蔡頌思榮升人妻
40億千金｜蔡繼有孫女騷鑽戒宣布結婚　「40億千金」蔡頌思榮升人妻
日本地震預言｜富士山若爆發恐5億噸火山灰籠罩東京　史載爆發前有1徵兆【附火山爆發6大影響】
日本地震預言｜富士山若爆發恐5億噸火山灰籠罩東京　史載爆發前有1徵兆【附火山爆發6大影響】
防癌飲食｜抗癌名醫20年內患4種癌　自小愛吃3類食物養出致癌體質
防癌飲食｜抗癌名醫20年內患4種癌　自小愛吃3類食物養出致癌體質
Healthy Life丨24歲城大女生玩空中瑜珈突中風入ICU緊急開腦淪半癱　慈母不離不棄半年現復康奇蹟
Healthy Life丨24歲城大女生玩空中瑜珈突中風入ICU緊急開腦淪半癱　慈母不離不棄半年現復康奇蹟
珍惜生命｜沙田14歲男童高處墮下送院不治　連續兩日第二宗學生墮樓亡
珍惜生命｜沙田14歲男童高處墮下送院不治　連續兩日第二宗學生墮樓亡