福祿壽演唱會︱王祖藍指囡囡成班中最高學生　宣布「結束10年婚姻」嚇死阮兆祥李思捷

▲ 王祖藍、阮兆祥及李思捷往馬來西亞舉行演唱會。

【王祖藍 / 阮兆祥 / 李思捷 / 福祿壽】王祖藍、阮兆祥及李思捷組成的「福祿壽」日前到馬來西亞舉行《多福多祿多壽馬來西亞演唱會2025‧返場版》，雖然距離上次在當地開騷只有僅僅16個月，但3位 「扮嘢王」叫座力依然驚人，座無虛席。

當晚「福祿壽」一口氣模仿13位巨星演出，氣氛高漲，期間王祖藍特別演唱新歌，又笑言沒想到女兒竟成班上最高的孩子，搞笑之餘亦散發無限父愛。

他們甫出場即獻唱一連串金曲：《皆大歡喜》、《萬水千山總是情》、《世間始終你好》、《真的漢子》和《祝君好》等，雖然距離上次來馬開唱僅一年多，但他們依舊火力全開，為答謝大馬的熱情粉絲，福祿壽模仿許冠傑、羅文、鄭少秋、PSY、鄭伊健、譚詠麟、張學友、郭富城等，功力可謂爐火純青。

王祖藍李亞男︱王祖藍拍片突然宣布「10年的婚姻結束了」 李亞男：這個結局反差也太大了吧

▲ 《多福多祿多壽馬來西亞演唱會2025‧返場版》

福祿壽演唱會︱王祖藍女兒生得高

早前曾發表「結束十年婚姻」之論的王祖藍，在席上再次表示：「這16個月以來，我經歷了一件人生大事，就是我的10年婚姻結束了。」

此言一出，嚇得全場鴉雀無聲，隨後他補充說：「因為我們的婚姻正式踏入第11年！」 觀眾才鬆了一口氣，現場歡呼聲不斷，身旁的阮兆祥與李思捷即連忙表示：「你真的嚇死大家了。」

有「愛妻號」之稱的王祖藍，席上也特別演唱了為太太與女兒創作的新歌《宇宙之謎》，期間他還笑說，沒想到自己女兒竟成班上最高的孩子，他謂：「李亞男說她7歲時已經170公分了，我想我到70歲都未必能長到170公分。」此言一出令全場爆笑。

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福祿壽演唱會︱發掘新一代的「扮野王」

至於早前成功瘦身的阮兆祥現場獻唱《你把我灌醉》和《二把》， 坦言: 「很開心能夠以『歌手』的身份站在台上, 因為這是我的初心所在, 也希望藉此機會跟大家分享與回顧我入行以來的心聲。」

身為張國榮忠實粉絲的李思捷，在今次大馬騷特意演唱張國榮的5首經典曲目串燒, 他更身穿粉色閃亮西裝深情演唱, 讓現場觀眾都投入其中。

此外，去年由王祖藍、李思捷、阮兆祥主持的節目《福祿壽訓練學院》旨在發掘新一代的「扮野王」。

這次馬來西亞演唱會上，他們亦帶節目中的「學員」梁山山及陳柏曦同台演出，期間梁山山模仿張學友、譚詠麟、古巨基，無論是唱腔還是神態都神似本尊，而陳柏曦則模仿林峯、劉德華、譚詠麟、黎明及郭富城，兩位新一代「扮野王」的實力不容小覷。

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