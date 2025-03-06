霍耀良逝世︱《龍在邊緣》《赤裸羔羊》導演病逝 霍耀良罹癌患心臟病終年68歲
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撰文： 文體藝online
發布時間： 2 小時前
最後更新： 12 分鐘前
【霍耀良 / 香港電影 / 導演】今日（3月6日）傳出《赤裸羔羊》導演霍耀良病逝，終年68歲。原來於去年2月1日，霍耀良因心臟病及腎癌在沙田醫院病逝，此不幸消息在今日才公告。
霍耀良在理工學院設計學院畢業，1977年參加麗的電視訓練班，畢業後做助理編導。1978年轉投TVB任電視編導，曾拍《網中人》、《上海灘》、《輪流傳》、《親情》及《荳芽夢》等經典劇集編導工作。
後來投身電影界，曾執導《失業生》、《公子多情》、《O記三合會檔案》、《龍在邊緣》、《急凍奇俠》、《赤裸羔羊》等。
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霍耀良逝世︱《赤裸羔羊》受矚目
當中，他與邱淑貞合作的《赤裸羔羊》更成國際上著名的Cult片，連《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy）系列的荷里活導演James Gunn也曾表示《赤裸羔羊》是他最喜歡的港產片之一，並封邱淑貞為女神。
另外，霍耀良也曾幕前演出，參演電影《再見7日情》、《扭計雜牌軍》等。
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