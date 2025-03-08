公屋富戶｜公屋停車場停泊300萬「天價靚車」　目擊者：又話要清理公屋富戶嘅？

▲ 公屋停車場停泊300萬天價豪車，目擊者：又話要清理公屋富戶嘅？ 網民咁推測...

【豪車 / 公屋富戶 / 濫用公屋】政府近年來不斷推各種方式缩緊公屋富戶政策、嚴厲打擊濫用公屋行為。

然而，日前有人在連登討論區上傳圖片，指在某公屋停車場見到停泊1部估價高達300萬的豪車，目擊者質疑道：「又話清理公屋富戶嘅？」，此時引來網民熱議，有人猜測可能另有隱情。

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公屋富戶｜公屋停車場現百萬豪車

樓主於夜晚在某公屋的露天停車場停泊一輛名貴豪車，留言詢問「呢架幾錢」；據圖片可見，這輛銀黑相間的車尾及側面均有「MAYBACH」車貼及圖案，車標則是平治（Benz）。

根據相關汽車價格網站搜尋，該系列屬於豪華汽車，定價較高，售價多超過百萬；有網民留言指出上述車輛價值約300萬元。

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公屋富戶｜網民猜測是改裝車

此事引起網民熱議，不少人懷疑車主可能超過公屋資產上限，應及時向房屋署舉報，「買得300萬嘅車嘅人應該唔係普通得幾百萬身價會咁做」、「快舉報」、「一定要搵房處check下，呢架MAYBACH限量van」、「舉報咗先，有咩房署自己查」、「報咗未必捉到，唔報就一定捉唔到」。

不過，有網民推車該車輛有可能是改裝車，或是公司車，「佢可能做司機揸返屋企」、「呢架用vito改㗎」、「好有機會係公司車，見過部RR泊咗喺公屋停車場，早出晚歸」、「MAYBACH好似冇出MPV」，還有人貼出淘寶即可購得相關車標貼紙。

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