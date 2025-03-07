凍齡女神丨孖張家輝深水埗食拉麵　60歲關詠荷素顏狀態驚人

【關詠荷/素顏/凍齡】90年代被譽為TVB前一姐、現年60歲的關詠荷與丈夫張家輝儘管結婚多年，但一直非常恩愛。早前倆口低調地往深水埗「逛街醫肚」時便被網民偶遇，只見當日一臉素顏的關皮膚依然相當嫩滑，未見一絲老態。照片流出後，不少網民均大讚這位TVB前一姐凍齡有道。

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有女網民近日在小紅書分享了1個月前於深水埗「野生捕獲」張家輝與關詠荷的照片，並留言：「竟然讓我在深水埗撞到他」。相中可見他們夫妻當日均穿上黑色羽絨外套，彷似情侶打扮，而戴上黑色鴨嘴帽的張家輝則對著鏡頭臉露笑容與女網民合照，不過由於網民以貼圖遮擋了自己及站在中間的關詠荷相貌，令人無法看到關的真容，有其他網民則高呼可惜，紛留言「請你讓我看看荷姐的臉，求求你了」、「做咩擋住娥姐」。

慶幸的是，其後有另一網民在留言區分享了同日於拉麵店偶遇張家輝、關詠荷用餐並同店鋪老闆合影的照片，令關詠荷素顏真容曝光。照片中，關詠荷皮膚依然白滑細嫩，並將手輕搭在丈夫膊頭上，不經意的舉動，可見這對老夫老妻依然非常恩愛。

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關詠荷婚後專心照顧家庭

2003年關詠荷與張家輝結婚後淡出幕前，專心相夫教女，2013年曾復出拍攝劇集《情逆三世緣》，她在劇中一人分飾三角，演技大獲好評，之後她就再沒有作品，更罕有露面。去年4月關詠荷復出拍攝護髮用品廣告﹐久未露面的她美貌依然，驚喜現身更令網民引關注！

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關詠荷靠簡單「4招」凍齡養生

過去關詠荷曾透露過自己非常注重「暖宮」，因為她認為「宮寒」是衰老的主因，所以經常食用補氣暖宮食物，如核桃、蕃茄、洋葱、棗類、花生、阿膠、羊肉等，以保持氣血暢通、排解體內寒氣。除此之外，關詠荷又指自己習慣飲暖飲，如早上喝1杯薑茶、暖牛奶，或用棗類、桂圓等焗水飲。護膚方面，關詠荷指自己一向用全天然有機產品，減少皮膚受刺激、敏感機會，另外，她亦建議女生不要經常化妝，即使化了妝，亦要徹底卸妝。

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