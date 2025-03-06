名導逝世｜霍耀良患心臟病腎癌離世　曾編導《網中人》、《上海灘》

▲ 本港著名導演霍耀良今（6日）傳出於2024年2月1日因心臟病及腎癌在沙田醫院病逝，享年68歲。

【霍耀良／導演／心臟病／腎癌】本港著名導演霍耀良今日（6日）傳出於2024年2月1日，因心臟病及腎癌在沙田醫院病逝，享年68歲。他生前曾參與編導《網中人》、《上海灘》等多套電視劇，更曾拍三級片《赤裸羔羊》捧紅邱淑貞。

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名導逝世｜曾編導多套經典電視劇

霍耀良畢業於香港理工學院設計學院，在1977年參加麗的電視訓練班，畢業後任職助理編導，參與作品包括《三少爺的劍》、《追族》等劇集。他之後轉投TVB任電視編導，曾參與《網中人》、《上海灘》、《輪流傳》、《親情》、《執到寶》及《荳芽夢》等經典劇集的編導工作。

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至80年代，霍耀良開始涉足電影圈，首部執導的電影《越南仔》於1982年上映。他又曾執導由陳百強、張國榮主演的《失業生》，周潤發、梅艷芳主演的《公子多情》，元彪、張曼玉主演的《急凍奇俠》及成功捧紅邱淑貞的《赤裸羔羊》，其中更成為國際上的著名Cult片。

除了執導電影外，霍耀良亦曾以演員身份拍戲；他在1985年參演電影《再見七日情》，獲提名1986年香港電影金像獎「最佳男配角」獎項。不過自2000年後，他開始長留內地拍攝電視劇，作品有《七劍下天山》、《守著陽光守著你》、《天地姻緣七仙女》等。

心臟病｜心肌梗塞7大常見徵狀

本港心臟科專科醫生梁永雄早前受訪表示，心肌梗塞主要是因為冠狀動脈血管嚴重阻塞，引致心臟肌肉缺血，出現血栓，血塊塞著，不能提供氧份到心臟。他指出，心肌梗塞的黃金搶救時間為6小時，如未能在黃金期內進行手術，患者可能會出現心肌壞死，或會誘發嚴重的心律不正、心臟停頓，甚至死亡；亦有40%患者病發時會直接死亡。

他指出，心肌梗塞可以沒有任何徵狀，亦有以下7大常見徵狀，提醒有高血壓、血脂高、糖尿病、肥胖問題等人士要多加留神：

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腎癌｜腎癌6大症狀

台灣外科專科醫生白映俞曾表示，早期腎癌很少讓人感到不適，通常是等到腫瘤越長越大時就會發現症狀。常見的症狀如下：

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由於腎臟位置較深，一般較難發現腫瘤，甚至不會帶來任何症狀。然而，腎癌發生機率不高，因此目前研究顯示，沒有症狀下定期篩檢沒有特別好處，不建議高危人士定期接受腎癌篩檢，除非是有特殊遺傳性疾病者及長期洗腎，可先向醫生查詢。

腎臟6大高危人士

當懷疑是腎癌，醫生會透過驗血、驗尿、影像檢查（包括電腦斷層、磁力共振、腎盂造影等）、與切片進行檢查，同時醫生會判斷腎臟癌分期，決定治療方向。

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