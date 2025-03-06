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飲食情報｜米芝蓮指南必比登推介名單出爐   9間香港食肆首度上榜【附名單】

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發布時間： 2 小時前

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熱門 啟德體育園 蔡頌思 回南天 超市大搜查 學生津貼 結業潮 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

阿鴻小吃鵝片肉香濃郁，脂肪較薄，值得一試。（經濟日報圖片)

米芝蓮指南公布《香港澳門米芝蓮指南 2025》的完整名單前，今日宣布本年度由米芝蓮評審員推薦的必比登推介名單。

入選必比登推介名單的食肆，均以實惠的價格為客人帶來「物有所值」的美食體驗。

強記美食由路邊攤起家，其臘味糯米飯遠近馳名(facebook圖)

今年香港共有66間食肆入選必比登推介名單，澳門則有11間。其中新上榜必比登推介名單的10間食肆中，9間位於香港，1間位於澳門。

潮家宴菜單涵蓋具代表性的潮州菜式(facebook圖)

9間新入選必比登推介名單香港食肆：台灣菜「Art & Taste」、街頭小吃「香蕉仔」、潮州菜私房菜「潮家宴」、甜品小吃「暖心芝作（太子）」、潮州菜「阿鴻小吃」、地中海菜「Juno」 、馳名臘味糯米飯「強記美食」、手工拉麵「Lulu Baobao」及泰菜「泰排檔」。

1間新入選必比登推介名單的澳門食肆澳的是印象派。

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