飲食情報｜米芝蓮指南必比登推介名單出爐 9間香港食肆首度上榜【附名單】
發布時間： 2 小時前
最後更新： 1 分鐘前
米芝蓮指南公布《香港澳門米芝蓮指南 2025》的完整名單前，今日宣布本年度由米芝蓮評審員推薦的必比登推介名單。
入選必比登推介名單的食肆，均以實惠的價格為客人帶來「物有所值」的美食體驗。
今年香港共有66間食肆入選必比登推介名單，澳門則有11間。其中新上榜必比登推介名單的10間食肆中，9間位於香港，1間位於澳門。
9間新入選必比登推介名單香港食肆：台灣菜「Art & Taste」、街頭小吃「香蕉仔」、潮州菜私房菜「潮家宴」、甜品小吃「暖心芝作（太子）」、潮州菜「阿鴻小吃」、地中海菜「Juno」 、馳名臘味糯米飯「強記美食」、手工拉麵「Lulu Baobao」及泰菜「泰排檔」。
1間新入選必比登推介名單的澳門食肆澳的是印象派。
最新影片推介：
更多餐廳報道：
餐廳情報｜高性價比壽喜燒主打十勝和牛 尖沙咀新店推限定極罕牛板腱
飲食情報｜壽司郎聯乘SANRIO水怪HANGYODON 4間主題店推香港限定別注周邊
娛樂新地標｜嘉士伯進駐啟德體育園 100米運動酒吧供應新鮮啤酒
餐廳情報｜坐擁270度維港靚景「六公館」八週年 匯集「顧客最喜愛菜式」菜單限時優惠享69折
🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！
💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】
下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：