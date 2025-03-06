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電飯煲推介2025︱日雜13款超值電飯煲比拼　最平$942享IH磁應功能　快速烹飪易操作煮出完美日本米

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 22 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 啟德體育園 蔡頌思 回南天 超市大搜查 學生津貼 結業潮 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

【電飯煲／家電／家居用品／超市大搜查】日常煮飯都要用到電飯煲，但不想花錢購買昂貴的電飯煲，又想吃到美味的米飯？日本雜誌《MONOQLO》最近對13款港幣$2,700元以下的5.5杯電飯煲進行了８項測試，比較各款產品的功能，其中包括一般煮飯、快速煮飯、保溫功能、產品的煮飯速度等，當中有3款更獲得A+級評級。

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超市大搜查︱電飯煲類型

電飯煲的加熱方式因產品而異，大致可分為以下3類：

  • 壓力IH電飯煲

壓力IH電飯煲是在IH加熱技術的基礎上，透過內膽內的壓力進行加熱的方法。這種方式利用壓力來提高水的沸點，使水的溫度超過攝氏100度，從而縮短煮飯所需的時間，並結合IH加熱技術。價格最高，保溫效果、各種性能以及米飯的美味程度均為所有電飯煲類型中最佳。能夠將米心完全煮熟，最美味。

  • IH電飯煲

IH電飯煲利用磁力線穿透煲身加熱，確保米粒均勻受熱。可以更細微調整火力，保溫效果也比微電腦電飯煲更好。

  • 微電腦電飯煲

這類電飯煲使用底部的加熱器進行烹煮，與發熱的IH類型相比，火力較弱，價格較便宜。

超市大搜查︱8大標準評測電飯煲

  • 一般煮飯：由專業製米業者親身品嚐米飯，針對機型在一般煮飯的功能下，米飯的口感和味道進行評分。
  • 快速煮飯：由專業製米業者親身品嚐米飯，比較米飯在「一般煮飯」和「快速煮飯」的口感和味道差異進行評分。
  • 翻熱功能：把冷凍後的米飯放在電飯煲翻熱，針對米飯的口感和味道進行評分。
  • 保溫功能：用「一般煮飯」功能煮飯，完成後再設置18小時進行保溫，18小時後取出米飯並針對口感和味道進行評分。
  • 煮飯速度：比較各款電飯煲的「一般煮飯」和「快速煮飯」所需時間。
  • 清洗便利性：計算產品需清洗的零件數量和形狀，並評估清洗所需時間和力量。
  • 功能性：檢閱產品內建功能多樣性。
  • 操作便利性：針對按鈕、顯示屏、功能性等多方面進行評分。

電飯煲推薦2025︱評測13款電飯煲

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結果顯示，「TIGER IH電飯煲JPW-X100」是13款電飯煲中評分最高，與「PANASONIC IH電飯煲SR-M10B」一同獲得A+評級和「Best Buy」產品推薦，售價分別為24,600日圓（約$1,280港元）和31,073日圓（約$1,620港元），性價比甚高。

「TIGER IH電飯煲JPW-X100」在8項測試上有7項獲得4分以上，其中在「一般煮飯」、「翻熱功能」、「保溫功能」、「清洗便利性」及「操作便利性」獲得5分滿分。專業製米業者表示，在「一般煮飯」和「快速煮飯」功能下煮出的米飯都具有嚼勁，口感綿滑、粒粒分明，而「翻熱功能」亦同樣出色，質地仍然有嚼勁和美味。

除了IH電飯煲，「Bic Camera微電腦型3合電飯煲JJ-XP2M32AXK」雖然獲得B級評級，但它獲得雜誌編輯推薦，此電飯煲屬於微電腦電飯煲，煮飯美味程度不及IH電飯煲，但其價格便宜，煮飯速度快，性價比最高，非常適合學生、單身人士或小型家庭。

同場加映：

消委會電飯煲推介︱消委會測試過11款電飯煲 全部樣本均獲得4至5分評分

消委會過往亦測試過市面上11款電飯煲，包括3款IH（磁應）電飯煲、5款微型電腦電飯煲及3款電子保溫電飯煲，全部樣本均獲得4至5分評分，惟有部分現已停售，僅剩6款有在市面上販售，名單如下：

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消委會發現，「象印 NP-HBQ10」和「TIGER JKW-A10S」在保溫功能上的耗電量較低，均錄得每小時保溫耗電量低於20W，假設每日保溫3小時，每年用於保溫的電費僅僅17.5至44.5港元，換言之這2款電飯煲在用電上較為慳電。值得一提的是，「象印 NP-HBQ10」在待機模式的耗電量同樣較低，每小時耗電量僅1.8W。

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