米芝蓮指南2025｜港澳必比登推介　香港9間餐廳新上榜包括Art & Taste、香蕉仔

▲ 《香港澳門米芝蓮指南2025》公布「必比登推介」名單。

【米芝蓮 / 必比登推介 / 美食】《香港澳門米芝蓮指南2025》今日（6日）率先公布「必比登推介」名單，今年共有10間餐廳首次入選，其中有9間屬於香港，1間屬於澳門。

今年共有77間港澳店家入選必比登推介名單，香港及澳門分別佔66間及11間，當中包括不少本地人氣食店，例如憑藉香蕉煎餅打響名堂的「香蕉仔」、主打傳統潮州菜的「阿鴻小吃」、街坊口碑名店「強記美食」，以及出名石磨黑芝麻糊的「暖心芝作」。

▲ 《香港澳門米芝蓮指南2025》今日率先公布「必比登推介」名單，其中有9間屬於香港餐廳。（MICHELIN Guide FB圖片）

《香港澳門米芝蓮指南 2025》 10間新上榜必比登推介名單

1. Art & Taste

2. 香蕉仔

3. 潮家宴

4. 暖心芝作（太子）

5. 阿鴻小吃

6. Juno

7. 強記美食

8. Lulu Baobao

9. 泰排檔

10. Justindia 印象派（位於澳門）

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米芝蓮必比登推介2025｜香港新上榜餐廳

1.Art & Taste

Art & Taste是餐廳「吃什麼」結業後，由其中一位老闆與原有的廚房團隊共同開設的台灣餐廳，牆上油畫則呼應着新的店名。除了經典牛肉麵、滷肉飯和蛋餅，還提供多款台灣小吃。特別推薦外省牛肉麵，湯頭香濃，麵條富彈性，建議選擇半筋半肉，前者軟腍入味，後者帶有濃郁的肉香。

地址：中環雲咸街75-77號嘉兆商業大廈地下A舖

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2. 香蕉仔

香蕉仔創於2019年，憑藉香蕉煎餅而小有名氣，在 2024年擇址重開後，該店繼續提供多種備受歡迎的口味，例如榛子醬、阿華田、芝士肉鬆等。煎餅均現點現做，外脆內嫩，啖啖香甜的香蕉肉，令人垂涎。

地址：元朗鳳攸北街5-7號順豐大廈地下18號舖

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3. 潮家宴

潮家宴最初為商會會所，後改為私房菜並對公眾開放。菜單涵蓋具代表性的潮州菜式，既可單點，也設有多種套餐。滷水獅頭鵝採用潮汕地區的鵝，散發着迷人滷香，粉糯香膄的鵝肝也值得一試。鹹菜胡椒豬肚湯是店內招牌，乳白的湯水帶有辛香和酸香，火候十足。除了每日推介的新鮮海產，也有鮑魚、花膠等乾貨。

地址：上環德輔道中287-291號長達大廈8樓

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4. 暖心芝作（太子）

暖心芝作（太子）以石磨即場將黑芝麻研磨成糊，再製作成芝麻糊、雪糕、流心布甸、黑芝麻豆漿等甜品和小吃。其中黑芝麻菲林卷口感軟糯、香氣濃郁，十分推薦。

地址：太子汝州街23號地下B號舖

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5. 阿鴻小吃

阿鴻小吃於2003年創立，歷經搬遷後選址銅鑼灣。老闆兼主廚擁超過50年經驗，菜單以傳統潮州菜為主，打冷、鹵水等一應俱全。這裡的白鹵水調味較少鹽糖，着重食材本身的味道。其中鵝片肉香濃郁，脂肪較薄，值得一試。阿鴻炒飯是招牌菜之一，上桌時鑊氣十足，鵝肉、XO醬、櫻花蝦等帶來豐富口感。

地址：銅鑼灣謝斐道535號Tower 535地庫B01號舖

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6. Juno

Juno是由曾在世界各地工作的巴塞隆拿主廚 Jordi Vallés Claverol 選在上環街角開設的地中海餐廳。南法風味炭烤鱸魚的火候及調味得宜，皮脆肉嫩，是此店招牌菜。自製的迷迭香意大利麵包鬆鬆軟軟，與炭烤甜椒等小吃是絕配。

地址：上環永樂街88號地舖

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7. 強記美食

強記美食由路邊攤起家，臘味糯米飯遠近馳名，粒粒分明的糯米油潤而有彈性，配搭的膶腸鴨肝味道濃郁，十分惹味，建議選擇鴛鴦腸，同時品嚐兩種風味。另外，煎蝦米腸粉、花生旺菜豬骨粥等小食亦值得一試。

地址：灣仔駱克道406號地舖

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8. Lulu Baobao

Lulu Baobao 位於商廈之內，用餐空間寬敞，廚房設有大片玻璃，可以看到師傅製作拉麵和包點的過程。餐廳提供數款拉麵、點心和小菜，並設有套餐選擇。推薦「溫柔」蔥油拌麵，手工製麵條充滿嚼勁，配上恰到好處的蔥油，香氣十足。招牌小籠包手工精緻，內餡飽滿多汁，同樣值得一試。

地址：黃竹坑黃竹坑道39號都會中心2座1樓102號舖

▲ （米芝蓮官網圖片）

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9. 泰排檔

泰排檔店內裝潢簡樸，充滿大排檔氣息，菜單提供地道的泰國街頭美食，包括船麵、炒河和小吃。推薦醉貓炒河，麵條帶焦香，鹹辣中透着微甜，雞蛋和打拋葉的香氣撲鼻，層次豐富。和牛船麵依照傳統在豬骨湯底加入豬紅，再以熱湯將和牛稍為燙熟，為經典麵食增添不一樣的風味。

地址：佐敦文苑街24號地下

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10. Justindia 印象派

印象派的主廚來自南印度，曾在澳門知名印度餐廳從廚十餘年，累積豐富經驗。餐室小巧而充滿異國風情，掛有代表印度不同城市的畫作，呼應這裏供應的南北印度美食。午市提供的塔利套餐包含麵包或米飯、咖喱、泡菜、酸奶和甜點，並設蔬菜、肉類、海鮮和廚師每日驚喜等選項。晚市提供單點菜單，以及精緻的十道菜嘗味套餐。

地址：澳門布魯塞爾街59號富達花園AK座地下

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