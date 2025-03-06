兒童安全｜蜘蛛俠頭套男向小童派不明食物　目擊者籲多加注意常於1地區出沒

▲ 各位家長帶小朋友到公園玩，一定要注意周遭發生什麼事！

【兒童安全/蜘蛛俠頭套男/網絡熱話】家長注意！近日有網民於社交平台Threads發文，指有一名男子戴上蜘蛛俠頭套，向小朋友派發不明食物，此帖文一出，不少人都表示曾見過這名頭套男，還指他常在一個地區出沒！

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

小朋友喜歡到公園玩耍，但有時同行家長掛住玩手機，未必時刻注意到小孩的情況，甚至有一些高班的小學生，已經可以自行到公園玩，但由於小孩心智未成熟，容易讓壞人有機可乘做壞事。近日就有網民在大圍附近公園目擊到有機會威脅到小朋友人身安全的事件，因此在Threads發文籲家長多加注意。

最新影片推介：

兒童安全｜蜘蛛俠頭套男派發不明食物給小朋友

樓主分享一張照片，並留言：「在大圍附近公園，注意小朋友安全。此人戴上蜘蛛俠頭套，派發不明食物給小朋友（可能是毒品）」相中見到一名身穿黑衣黑褲的中等身材男子正坐在公園的軟墊上，手上似拿著遙控操作遊戲機之類，身旁放著一個背包、大環保袋和盒裝物品，最詭異的是，他頭上戴著蜘蛛俠頭套，讓人看不到他的真面目。

同場加映：特殊導師教3招急救孩子情緒方法

▼ 點擊圖片放大 +17 +16

兒童安全｜常於大圍附近出沒

由於未知頭套男向小朋友派發的是什麼食物，樓主唯有發文警世，指有機會是毒品，結果引起網民熱議，有不少人更表示見過該頭套男出沒：「我見過呢條友笠住呢個蜘蛛俠面具係（喺）顯徑屋邨打波」、「我之前喺顯徑見過佢」、「有冇美田人認到」，並上載頭套男打籃球的影片，力證自己真的見過他。由此亦可見，蜘蛛俠頭套男主要在大圍附近出現，尤其是顯徑。

另有網民就指出，最重要是教導子女不要胡亂接受陌生人的食物，要有危機意識，而住在附近的居民亦要多加留意，稍有不妥，應報警處理。

相關內容：

兒童健康｜父涉搖晃3歲女兒致腦出血亡 「嬰兒搖晃症候群」死亡率高達38%

安全隱憂｜小學生帶針筒人形玩具回校超危險 家長極憂心誤將空針注入人體恐致命

兒童健康｜煮飯仔玩具玩真火！3姊弟燒傷女童需植皮 多款被驗出含重金屬致癌物

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】